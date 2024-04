Il fantastico remake di Demon's Souls in sconto del 25%, per poco!

Inutile dirlo, se sei una passionato di videogiochi conoscerai senza alcun dubbio il grande successo videoludico che è stato nel passato Demon’s Souls e che recentemente è ritornato sulla ribalta con il remake firmato da PlayStation Studios e Bluepoint. Si tratta di un vero e proprio capolavoro dei nostri giorni, un remake che ha creato nuovi standard in tutto il mondo, iconico da vivere e da una longevità davvero senza precedenti! Per questo, se da tempo stavi aspettando l’occasione perfetta per portarlo a casa conveniente, ti consigliamo di acquistare subito Demon’s Souls in sconto del 25% su Amazon. Acquistalo finché puoi aggiungerlo al carrello a soli 39,98€ invece di 53,50€.

Uno dei più grandi giochi di sempre a un prezzo SHOCK: Demon’s Souls

Il remake di Demon’s Souls per PlayStation 5, sviluppato da PlayStation Studios e Bluepoint Games, rappresenta un’eccitante rivisitazione di uno dei titoli più iconici e influenti del genere action-RPG. Questo nuovo capitolo offre un’esperienza di gioco completamente rimasterizzata, portando il mondo oscuro e suggestivo di Boletaria a nuove vette di spettacolarità e immersione, per una giocabilità davvero incredibile!

Il remake di Demon’s Souls vanta una grafica straordinaria, con ambientazioni dettagliate e realistiche, personaggi impeccabilmente modellati e effetti visivi mozzafiato, anch grazie ai nuovi standard della next gen!

Ma non è solo una questione di aspetto visivo: il gameplay è stato anch’esso completamente rivisitato per adattarsi alle capacità della PS5 – e al nuovo modo di giocare! L’azione è fluida e reattiva, con una maggiore reattività nei movimenti e un combattimento ancora più tattico e coinvolgente.

Inoltre, il remake di Demon’s Souls offre una serie di miglioramenti e aggiornamenti rispetto all’originale, inclusi nuovi contenuti, livelli e boss, che aggiungono profondità e varietà all’esperienza di gioco. A brevissimo, inoltre, arriverà anche il DLC, per cui non ti resta che cominciare a giocare! Acquistalo finché è in sconto del 25%!