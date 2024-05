Il COUPON esclusivo fa crollare la CONSOLE portatile Logitech a 319€!

Hai mai sognato di giocare il mobilità, sfruttando la potenza del tuo PC fisso? Da oggi potrai farlo grazie alla console portatile Logitech G Cloud. Prima di scoprire di cosa si tratta, ti basta sapere che, grazie al coupon esclusivo che trovi su Amazon, potrai pagarla solo 319,99€!

Tutte le caratteristiche di Logitech G Cloud

Con questa console, puoi giocare agli ultimi titoli AAA con una risoluzione fino a 1080p e una fluidità di 60fps, il tutto senza necessità di scaricarli! Con la sua integrazione con piattaforme come Xbox Cloud Gaming e NVIDIA GeForce NOW, avrai la possibilità di di accedere a un’ampia libreria di giochi direttamente dalla console.

Un altro aspetto rivoluzionario di questa console è la possibilità di giocare da remoto grazie Xbox Remote Play o Steam Link, che ti consentono di accedere ai tuoi giochi PC e console da qualsiasi luogo ti trovi, sfruttando la potenza del tuo PC fisso.

L’esperienza di gioco con Logitech G Cloud è resa ancora più coinvolgente grazie al suo schermo straordinario: un touchscreen Full HD da 7 pollici con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, che offre un’azione fluida e reattiva in un formato a schermo intero 16:9. E i pulsanti di questa console sono dotati di feedback aptico, giroscopio e la possibilità di essere rimappati.

Il dispositivo in questione è progettato per offrirti libertà di movimento, grazie a una batteria a lunga durata di oltre 12 ore e a un peso di soli 463 grammi. La connessione sarà sempre al top grazie al supporto per velocità Wi-Fi fino a oltre 800 Mbps su una connessione a 5 GHz, garantendo un gameplay fluidissimo.

Prendi al volo la console Logitech G Cloud ad appena 319,99€ anziché 356,99€, sfruttando il coupon esclusivo!