Il controller ELITE 2 per Xbox e PC è da avere a questo prezzo!

Di controller ce ne sono davvero tantissimi, ma solo uno può fregiarsi del titolo di “definitivo”: Xbox Elite Series 2. Progettato per i gamers più esigenti, questo controller offre una personalizzazione e un controllo incredibili. E ad essere incredibile è anche il suo prezzo, che crolla a soli 113,97€, al posto degli originari 129,99€ di listino.

Tutte le caratteristiche del controller Xbox Elite Series 2

Con questo controller ogni pulsante, levetta e grilletto è completamente configurabile, permettendoti di scegliere tra diverse configurazioni intercambiabili. Inoltre, è realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, con una forma ergonomica che assicura un comfort massimo, permettendoti di giocare per ore senza affaticarti. E, come se non bastasse, i trigger con vibrazione offrono una sensazione molto più realistica, rispecchiando perfettamente ciò che succede in-game.

Come abbiamo anticipato, questo modello è compatibile non solo con Xbox Series X/S, Xbox One, ma anche su PC, sia in modalità cablata che wireless!

Nella confezione troverai tutto il necessario per iniziare subito a giocare: il Controller Wireless Elite Series 2 in colorazione Core White, uno strumento di regolazione delle levette, una croce direzionale sfaccettata intercambiabile, due levette intercambiabili e un cavo USB-C.

Insomma, se sei un gamer competitivo che cerca il massimo controllo e la massima personalizzazione, questo è il controller che fa per te. Ogni dettaglio è studiato per offrire un’esperienza di gioco al top, trasformando ogni partita in una passeggiata!

Gioca al massimo delle tue potenzialità e con un comfort senza eguali grazie al controller Xbox Elite Series 2 a soli 113,97€! Potrai infatti risparmiare ben 16,02€ rispetto al prezzo originale, portandoti a casa uno dei migliori controller di sempre.