Il controller Access per PS5 è disponibile in Italia: anche su Amazon

Sony annuncia il lancio globale, anche in Italia, del controller Access per console PS5. Parliamo di un pad appositamente progettato per l’accessibilità con il desiderio di abbattere le barriere del gioco e permettere un’esperienza di gioco ancora più accessibile.

Il controller è disponibile per l’acquisto presso i principali canali di rivendita, inclusa Amazon, al prezzo di 89,99 euro con consegna immediata. Frutto di un progetto iniziato cinque anni fa, e che ha coinvolto esperti e organizzazioni del calibro di AbleGamers, Stack-Up e SpecialEffect, l’obiettivo è aiutare i gamer con disabilità a giocare con maggior comodità e più a lungo.

Controller Access per PS5: come funziona?

Con tasti e cappucci levetta intercambiabili, il Controller Access permette di configurare la disposizione dei tasti in base alle proprie esigenze di mobilità. Si può scegliere tra i diversi cappucci levetta inclusi per trovare la forma e la struttura che offrono il massimo comfort durante il gioco.

La lunghezza regolabile della levetta di controllo è una caratteristica unica. Si può allungare o accorciare il braccio della levetta, quindi bloccarlo alla lunghezza ideale per garantire il massimo comfort e la massima comodità durante ogni sessione di gioco.

Grazie a un design costruito per l’accessibilità, è possibile posizionare il Controller Access in modo che sia più comodo giocare. Con un orientamento a 360°, su diverse superfici piane, sul ripiano di una sedia a rotelle o attaccato a un supporto AMPS, si ha la libertà di giocare come si preferisce.

Inoltre, è possibile utilizzare fino a due Controller Access insieme come un unico controller virtuale o combinare uno o due Controller Access con un controller wireless DualSense o DualSense Edge per arricchire la proprioa esperienza con funzionalità come il feedback aptico, i grilletti adattivi, il sensore di movimento o lo scorrimento rapido sul touch pad.

Con quattro porte di espansione da 3,5 mm standard, vi è la possibilità di collegare tasti addizionali, grilletti speciali e altri accessori compatibili al Controller Access.

Infine, è possibile preparare fino a 30 profili di controllo dalle impostazioni della console PS5: il Controller Access si adatta ad ogni stile di gioco preferito. Fino a tre profili possono essere memorizzati direttamente sul controller e passare da uno all’altro con un tasto dedicato, garantendo sempre la disposizione dei comandi e la configurazione dei tasti ottimali per affrontare al meglio ogni situazione di gioco.

Il Controller Access per PS5 è disponibile a 89,99 euro. Anche su Amazon.

