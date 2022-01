Il CEO di Xiaomi si è dimesso dalla compagnia, pare

Il CEO di Xiaomi Lei Jun ha appena risposto in merito alle indiscrezioni che sono circolate in queste ore relative al suo ritiro dall'azienda. Sarà veramente così o è successo qualcosa che non sappiamo? Ecco le parole del fondatore della compagnia.

Xiaomi: perché il CEO ha dato le dimissioni?

All'inizio della giornata di ieri venerdì 28 gennaio 2022, Wang Hua, Direttore generale delle pubbliche relazioni di Xiaomi, si è rivolto a Weibo (noto sito web di microblogging cinese) per dare ulteriori spiegazioni in merito alle presunte dimissioni del CEO della compagnia.

Lei Jun, secondo quanto si apprende, si è dimesso dalla sua posizione di presidente. Molti hanno frainteso le informazioni emerse sul web, in quanto si è scoperto che il funzionario non sta lasciando completamente il brand e il dirigente ha anche offerto qualche chiarimento in merito.

I netizen in Cina hanno recentemente scoperto che Lei Jun si era dimesso dalla sua posizione di presidente della Xiaomi Electronic Products Co Ltd di Pechino. Tuttavia, questa informazione si è rivelata errata poiché non si è dimesso completamente dal gruppo. Così, il general manager delle PR del marchio ha chiarito che Lei Jun si è dimesso dalla sua leadership dalla sola unità consumer e non ha lasciato del tutto il colosso tecnologico cinese. Ha inoltre aggiunto che il dirigente si sta concentrando sui piani di produzione automobilistica del marchio.

Simile alla dichiarazione di Wang Hua, anche Jun ha anche offerto maggiori chiarimenti sul proprio account Weibo. Nel post sui social media, ha affermato che il gruppo Xiaomi ha un gran numero di divisioni. Quindi, non è raro che il consiglio di amministrazione e i rappresentanti legali di queste filiali vedano un rimescolamento/aggiustamento. Il funzionario stesso ha affermato che la sua mossa di dimettersi dal suo ruolo di presidente di Xiaomi Electronics non dovrebbe essere fraintesa come qualcosa di drastico. Sebbene la divisione legata alla produzione di smartphone (e non solo) sia una parte importante del marchio, il gruppo è molto più grande e realizza gadget di ogni tipo e, come abbiamo saputo, in futuro produrrà anche veicoli elettrici smart.