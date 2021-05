Stando a quanto si apprende in rete, sembra che il CEO e fondatore di ByteDance si sia appena dimesso dal suo incaricato per assumere un nuovo ruolo.

ByteDance: una scossa interna

Per chi non lo sapesse, ByteDance, lo sviluppatore dietro TikTok, sta subendo una grande scossa interna: il suo CEO, Zhang Yiming, ha annunciato che lascerà il suo ruolo.

La notizia, riportata per la prima volta da Reuters e confermata dalla società, afferma che Zhang lascerà la sua posizione per una posizione di “strategia chiave” alla fine dell'anno. Passerà la mano a Liang Rubo, suo amico di lunga data che è l'attuale capo delle risorse umane e che descrive come “un partner inestimabile” con “punti di forza nella gestione, organizzazione e impegno sociale“.

Zhang Yiming ha rivelato che gli mancavano alcune delle capacità per essere un manager ideale e che è più bravo ad analizzare i principi organizzativi e di mercato piuttosto che a gestire effettivamente le persone.

L'ex CEO lavorerà con Liang per i prossimi sei mesi per una transizione graduale. L'amministratore delegato attualmente possiede circa il 205-30% della società fondata nel 2012 e il 50% dei diritti di voto. Non è noto se rinuncerà ai suoi diritti di voto.

Ci sono ipotesi che la decisione potrebbe essere quella di togliergli i riflettori quando alla fine la società avrà la sua IPO che avrebbe dovuto avvenire quest'anno ma è stata sospesa il mese scorso. L'IPO dovrebbe comportare un aumento significativo della sua ricchezza che potrebbe metterlo sotto luce da Pechino.

Voi invece utilizzate TikTok? L'app sta spopolando da diversi mesi ed è diventata un “Must” per moltissimi utenti, siano essi giovani che meno giovani. Un esempio? Pensiamo all'ex senatore Antonio Razzi che ha deciso di re-inventarsi approdando sulla piattaforma al fine di avvicinarsi sempre più all'utenza giovanile, divertendosi e portando un sorriso quotidiano a tutti.

