Il CAMPIONE dei mid-range a prezzo MINI: Samsung Galaxy A54 5G a 284€

Oggi è proprio il caso di dirlo: eBay è sempre dalla tua parte ed è pronto a sorprenderti con una offerta strepitosa su Samsung Galaxy A54 5G, uno tra i più popolari e apprezzati mediogamma Android degli ultimi tempi.

Sfruttando lo sconto immediato del 38% e sfruttando anche il coupon da 25€ con il codice “PSPRMAR24”, infatti, il device del colosso sudcoreano può essere tuo al prezzo di appena 284€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Samsung Galaxy A54 5G è in caduta libera su eBay con il 38% di sconto

Al prezzo di un comunissimo budget phone Android, Samsung Galaxy A54 5G è pronto a sorprenderti con uno strepitoso pannello Super AMOLED da 6.4 pollici ad altissima risoluzione, un potente processore octa-core con 8 GB di RAM, Android 13, dual SIM e una mega batteria da 5000 mAh con ricarica rapida.

Inoltre, come ogni smartphone Samsung che si rispetti, anche in questo caso puoi fare affidamento su un comparto fotografico di alto livello: il Galaxy A54 5G, infatti, integra un sensore principale da ben 50MP per foto e video sempre ad altissima risoluzione, anche nelle ore serali.

Con un risparmio immediato di ben 215€ su eBay hai a portata di mano uno smartphone eccellente sotto tutti i punti di vista; se fai in fretta, inoltre, il device di Samsung ti viene consegnato direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.