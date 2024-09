IFA 2024: i prodotti migliori e le curiosità dalla fiera di Berlino

Come ogni anno, anche in questo 2024 abbiamo visitato la fiera dell’elettronica di Berlino – IFA 2024 – giunta alla 100-esima edizione. Girando fra i 27 padiglioni della fiera abbiamo avuto la possibilità di vedere tantissime novità e di provarne molte. Abbiamo notato una notevole riduzione della presenza della telefonia – tranne che per gli accessori per gli iPhone 16 non ancora annunciati in quel momento – ed una grande crescita di tutto quello che va sotto il cappello degli Home Appliances (dai prodotti per la cucina a quelli per le pulizie, passando per la cura della persona e da molti altri elettrodomestici). Vediamo quindi quali sono i prodotti più curiosi e che maggiormente hanno attirato la nostra attenzione.

Ninja Slushi e Ninja Luxe Café

Quando si parla di prodotti per la cucina, Ninja è una di quelle aziende che propone diversi elettrodomestici capaci di combinare innovazione, qualità elevata e prezzo accessibile, posizionandosì così molto in alto nel gradimento del pubblico. L’azienda, infatti, ha come mission quello di risolvere i problemi delle persone, e con questa idea in mente sono arrivate friggitrici a più livelli che occupano meno spazio, macchine per la preparazione del gelato in casa, multicooker e molto altro.

Quest’anno l’azienda ha portato in fiera diversi nuovi prodotti, fra i quali ne vogliamo segnalare due. Ninja Slushi è un piccolo elettrodomestico in arrivo la prossima primavera che ci permette di preparare delle granite o dei frappè in soli 15 minuti, partendo da un succo in bottiglia, da una bibita gasata o anche da un caffè o cappuccino; basta versare la bevanda prescelta nel contenitore e premere un pulsante per avere un’ottima granita dalla consistenza perfetta! Ottima per chi ha bambini, ma anche per chi gradisce semplicemente rinfrescarsi ogni volta con un gusto diverso (i maggiorenni possono provare con un cocktail alcolico e passare una serata con amici con dei drink diversi dal solito).

Ninja Luxe Cafè (disponibile in tre modelli) è invece la prima macchina per caffè espresso in arrivo in Europa, e dobbiamo dire che anche noi italiani che sul caffè siamo piuttosto esigenti non ne siamo rimasti delusi. Con la possibilità di scegliere il livello di macinazione dei grani, di preparare diversi tipi di caffè dall’espresso a quelli più lunghi e anche a freddo, la macchina comprende tutto quello di cui abbiamo bisogno, compresa una tazza per montare il latte in quattro modi diversi e preparare il cappuccino o il latte macchiato secondo il proprio gusto.

Shark FlexFusion

Dedicato prevalentemente ad un pubblico femminile, Shark FlexFusion è il nuovo accessorio multifunzione di Shark che, come detto per la sorella Ninja, si propone di combinare più funzionalità per dare un prodotto più completo ed innovativo ai clienti. Successore del FlexStyle, e con dimensioni più compatte, il nuovo FlexFusion permette di asciugare i capelli, ma aggiungendo i vari accessori anche di allisciarli, arricciarli, ed ottenere la piega desiderata – anche partendo da capelli asciutti. Infatti, FlexFusion è pensato proprio per tutte quelle donne che non lavano i capelli tutti i giorni, ma non per questo devono rinunciare ad una piega perfetta per uscire o per andare al lavoro.

Macchina per gelato istantaneo TooA

TooA è una startup italiana con base nelle Marche, e ha portato a IFA 2024 una interessante gelatiera dal design gradevole e disponibile in colori pastello, per adattarsi a qualsiasi cucina. Caratteristica principale di questa macchina è la capacità di preparare una coppa di gelato in soli cinque minuti, partendo da una porzione di preparato completamente naturale e privo di additivi chimici. L’uso è davvero semplice e immediato: basta versare il preparato dal brick nell’apposito bicchiere, chiudere il coperchio ed avviare la macchina. Pochi minuti e siamo pronti a gustarci un ottimo gelato.

tado° termostato intelligente Wireless X

Quando si parla di Smart Home non si può non pensare a tado°, pioniere dei termostati intelligenti e fondatore della Smart Home League, che ogni anno ospita un evento per la promozione della Smart Home unendosi ai più importanti brand nel settore. E se nelle scorse settimane l’azienda ha rinnovato la propria gamma di termostati e valvole termostatiche lanciando la serie tado° X, a IFA 2024 arriva la versione tado° Wireless X– adatta a tutte le case senza un termostato cablato o che non possono portare collegamenti alla caldaia. Compatibile anche con pompe di calore delle migliori marche (adesso anche Daikin e Panasonic), e dotato di connettività Matter con Thread, tado° Wireless X può essere il cuore della vostra Smart Home.

EcoFlow Power Hat

EcoFlow è un brand riconosciuto per power station e generatori solari, ed a IFA 2024 ha rinnovato completamente la propria gamma di prodotti con la nuova serie RIVER 3, la nuova serie DELTA 3 e il generatore solare DELTA Pro 3 che – con le batterie aggiuntive – è in grado di gestire l’alimentazione elettrica di una intera casa. Ma fra gli oggetti che più hanno catturato la nostra attenzione c’è un particolare cappello solare: EcoFlow Power Hat sembra un normale cappello da spiaggia, ma ha tutto intorno dei pannelli solari capaci di produrre 12W di energia (2,4A a 5V) per ricaricare smartphone ed altri dispositivi elettronici da una porta USB-C posta proprio sotto ai pannelli. Perfetto per la spiaggia o per le giornate all’aria aperta!

Peak Design Outdoor Line

Rimaniamo in tema di outdoor per la nuova gamma di borse firmate Peak Design, brand che apprezziamo da diversi anni e che continua a portare sul mercato prodotti di ottima qualità. Allo stand dell’azienda abbiamo potuto toccare con mano i nuovi Outdoor Backpacks (da 25 litri e da 45 litri) ma anche le nuove Outdoor Slings (da 2 litri e da 7 litri) accomunati dall’utilizzo di materiali leggeri ma che allo stesso tempo non rinunciano alla resistenza e all’impermeabilità delle altre borse dell’azienda. I prodotti sono attualmente protagonisti di una campagna Kickstarter, e disponibili per tutti prima della fine dell’anno.

Ma non solo borse, dal momento che fra gli accessori mobile di Peak Design abbiamo potuto avere un assaggio delle nuove cover Everyday Case con MagSafe per iPhone 16 e Pixel 9, disponibili a brevissimo anche nei nuovi colori e nel nuovo materiale Clarino, una pelle vegana davvero morbida ed elegante.

Amazfit T-Rex 3

Si rivolge agli amanti dell’outdoor anche il nuovo smartwatch rugged di Amazfit lanciato ad IFA 2024, che giunge alla terza generazione migliorandosi sotto tutti gli aspetti rispetto alla generazione precedente. Amazfit T-Rex 3 porta, infatti, un display più grande e più luminoso, una cornice in acciaio inossidabile per migliorare la robustezza, e tantissime nuove funzioni software per la rilevazione e la misurazione delle attività sportive. Ma non è tutto qui: T-Rex 3 arriva con la nuova versione del sistema operativo Zepp OS 4 con un assistente AI integrato basato su tecnologia GPT-4, porta per la prima volta sulla linea rugged il sistema di pagamenti contactless Zepp Pay, e integra mappe offline per una migliore localizzazione e un miglior tracciamento grazie anche al supporto a ben sei sistemi di satelliti.

Shiftcam SnapGrip 2

Fra gli accessori per smartphone assolutamente più utili, anche per gite outdoor, non possiamo non menzionare la nuova Shiftcam SnapSeries, centrata intorno allo SnapGrip di seconda generazione. Si tratta di un dispositivo magnetico che si applica sul retro dello smartphone e compatibile con MagSafe se si ha un iPhone o uno smartphone Android con cover compatibile, ma può essere usato anche su altri smartphone con la placchetta metallica inclusa in confezione. In questo modo possiamo impugnare lo smartphone in modo più comodo, usare un tasto dedicato per lo scatto di foto e video, e ricaricare lo smartphone se compatibile con la ricarica wireless. L’ecosistema include poi una serie di accessori, comprese luci, stand e accessorio per il montaggio su treppiedi.

JMGO N1S Ultimate

Fra i prodotti che quest’anno sono presentati a IFA 2024 abbiamo notato una presenza decisamente elevata di proiettori, e fra nomi più o meno noti vogliamo menzionare JMGO. L’azienda cinese ha portato un proiettore davvero sorprendente, con ottica a ben triplo laser e luminosità addirittura di 3500 ANSI Lumen. JMGO N1S Ultimate è il modello top della linea N1S, con risoluzione 4K nativa, contrasto 1600:1, sistema operativo Google TV e – cosa assolutamente non scontata neanche per aziende più conosciute – certificazione Netflix per scaricare l’app ufficiale dal Play Store e vedere i film alla massima risoluzione. Un vero home theatre portatile per avere il cinema sempre con sé!

FRITZ!Box 5690 Pro

Il modem/router definitivo arriva da AVM, che lo aveva già anticipato nei mesi scorsi ma che finalmente lo rende disponibile per tutti i mercati europei, compresa l’Italia. Il nuovo FRITZ!Box 5690 Pro è il modello adatto a tutti, compatibile sia con fibra ottica che con DSL, e con rete WiFi 7 a tripla banda per connessioni stabili e veloci. Ma non finisce qui, infatti il 5690 integra anche un hub Zigbee per controllare i dispositivi compatibili della smart home, è predisposto per il nuovo standard Matter che verrà abilitato con un prossimo aggiornamento, ed è compatibile con il sistema di telefonia DECT per gestire fino a sei telefoni cordless.

Aukey MagFusion

Innumerevoli gli stand dedicati agli accessori per smartphone, e con un focus dedicato ai nuovi iPhone 16 che – al momento della fiera – non erano stati ancora annunciati. Fra caricabatteria e power bank GaN di dimensioni sempre più compatte e basette wireless con il nuovo standard Qi2, quella che si è distinta è la serie Aukey MagFusion, composta da tre modelli che non solo ricaricano lo smartphone con la velocità massima consentita dallo standard, ma grazie al sistema di raffreddamento con ventola mantengono la temperatura ad un livello notevolmente inferiore a quanto si avrebbe con una basetta wireless standard.

Standard Ki

E se il Qi2 è ormai lo standard per la ricarica wireless di smartphone e altri dispositivi elettronici, il Wireless Power Consortium (WPC) ha presentato a IFA 2024 lo standard Ki per reinventare la cucina moderna. Il concetto è simile a quello della ricarica, con un trasmettitore di energia che – almeno per il momento – è combinato ad un piano di cottura ad induzione ed un ricevitore che invece viene posto alla base di elettrodomestici da banco. In questo modo un frullatore, un tostapane, un bollitore o una friggitrice ad aria, possono essere semplicemente posizionati nell’apposito spazio del piano a induzione ed essere accesi, eliminando la necessità di cavi e spine ed ottimizzando così lo spazio in cucina, e mantenendo sicurezza dal momento che non si rischia di prendere la scossa né di ustionarsi.