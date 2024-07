Idropulitrice Portatile a BATTERIE con soli 23€ su eBay

Pulire l’auto o qualsiasi altra cosa e superficie non è mai stato così pratico e veloce con la fantastica Idropulitrice Portatile a batterie. Grande come una pistola, puoi sfruttarla in qualsiasi occasione in modo semplice. Acquistala oggi stesso a soli 23€ circa appena!

La trovi solo su eBay e puoi ottenere questo prezzo solo inserendo il Coupon MENO10ESTATE nella casella “Codici Sconto” alla pagina dei metodi di pagamento. La consegna gratis è inclusa nel prezzo e con acquisto multiplo risparmi ancora con interessanti extra sconti.

Idropulitrice Portatile a batterie: una fortuna averla

Questa eccezionale Idropulitrice Portatile è grande come una pistola e garantisce un getto d’acqua potente collegandola direttamente alla rete idrica o pescando da un secchio e da un bacino idrico. Oggi è in offerta a soli 23€ circa appena.

Ti arriva a casa completa di accessori tra cui un lungo tubo per il pescaggio dell’acqua, diversi ugelli, una lancia, il filtro, degli adattatori, un serbatoio e 2 batterie ricaricabili. Ovviamente non è paragonabile a un’idropulitrice elettrica, ma in viaggio o a casa per gestire lavori vari è perfetta.

Il costruttore consiglia di collegarla al rubinetto di casa, giardino, terrazzo o garage e di aprire gradualmente il flusso d’acqua senza raggiungere la soglia massima. Cosa stai aspettando? Acquistala subito a soli 23€ circa appena.