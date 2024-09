Idropulitrice Black+Decker: torna lo sconto Amazon, un affare da non perdere

Con l’idropulitrice Black+Decker BXPW2200PE lo sporco ostinato ha letteralmente le ore contate. Questa meraviglia per la pulizia di superfici esterne e veicoli è in offerta su Amazon a 139,90 euro invece di 164,99, con spedizione Prime che ti permetterà di riceverla subito a casa.

Idropulitrice Black+Decker: un mostro per la pulizia

Grazie alla pressione massima di 150 bar e una portata di 440 litri all’ora, questa idropulitrice riesce a rimuovere con facilità anche lo sporco più ostinato. La potenza di 2.2 kW è proprio quello che serve per affrontare una vasta gamma di superfici come pavimenti, scale, piscine, auto, moto e muri.

Gli 8 accessori inclusi possono essere agganciati sul retro della macchina e ti permettono di semplificare e personalizzare il processo di pulizia. L’avvolgitubo integrato semplifica ancora di più la gestione e la conservazione del tubo.

Troverai anche il Patio Cleaner Deluxe, con cui pulire ampie superfici orizzontali e verticali senza fatica. Parliamo di un accessorio dotato di un serbatoio per il detergente, che rende il lavoro più efficace e veloce, ideale per grandi spazi come cortili o terrazze.

Infine, l’attacco rapido per l’ingresso dell’acqua, dotato di un filtro ispezionabile, garantisce che eventuali impurità non interferiscano con il funzionamento dell’idropulitrice, assicurandoti sempre il massimo delle prestazioni: il prezzo in sconto è un vero affare, te la porti a casa a soli 139,90 euro invece di 164,90.