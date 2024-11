Idropulitrice da 135 bar e kit di accessori per pulire di tutto tua a 94€

È da un po’ che stai pensando di acquistare un’idropulitrice per lavare la tua macchina senza doverla portare a un lavaggio auto o per pulire il muretto di casa o il vialetto del giardino? Allora vai subito su eBay e metti nel tuo carrello questa idropulitrice elettrica a soli 94,90 euro, invece che 126,10 euro. Per averla a questo prezzo inserisci il codice promozionale PSPRNOV24 al momento del pagamento.

Così facendo puoi beneficiare di uno sconto su sul prezzo originale del 21% più un ulteriore ribasso con il codice segreto e avere quindi un risparmio di 31 euro sul totale. Una promozione davvero straordinaria che ti consente di avere un ottimo gadget per tantissime soluzioni. Tra l’altro se preferisci puoi pagare in 3 comode rate a partire da 33,30 euro al mese a interessi zero con Klarna.

Idropulitrice potente con tanti accessori a prezzo mini

Con questa idropulitrice potrai facilmente pulire qualsiasi cosa. La puoi usare per pulire il muro prima di pitturarlo, per rendere le betonelle del tuo giardino bianche com’erano all’inizio o semplicemente per lavare la tua auto. Gli accessori inclusi ti permetteranno di fare tutti questi lavori senza problemi.

Gode di una pressione massima di 135 bar, grazie al suo motore di 1600 W, e potrai quindi togliere facilmente lo sporco da qualsiasi superficie o lucidare i cerchioni dell’auto. Potrai regolare facilmente la pressione e anche il getto dell’acqua. Il suo design portatile con le ruote la rende perfetta per il trasporto e per usarla praticamente ovunque. È semplicissima da utilizzare, ti basta collegare il tubo dell’acqua e il gioco è fatto.

Questa è davvero una straordinaria promozione e per non rischiare di perderla arrivando tardi devi essere rapidissimo. Dunque fiondati su eBay e acquista la tua idropulitrice elettrica a soli 94,90 euro, invece che 126,10 euro. Per averla a questo prezzo inserisci il codice promozionale PSPRNOV24 al momento del pagamento. La riceverai a casa tua in 2 o 3 giorni senza pagare la spedizione.