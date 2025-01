Idee LEGO per San Valentino 2025: i set più belli in offerta su Amazon

Su Amazon sono già disponibili gli sconti sui set LEGO perfetti da regalare a San Valentino 2025. Questi kit per adulti sono stati pensati per donare un pensiero originale e creativo alla propria persona amata, per qualcosa da costruire insieme durante la giornata più romantica dell’anno. Abbiamo selezionato i migliori set che puoi acquistare a prezzi imperdibili, incluse le novità 2025. Ti suggeriamo di non pensarci troppo perché, come ogni anno, andranno a ruba molto presto.

Il set LEGO Art LOVE è una delle novità di quest’anno e rappresenta una piccola versione della famosa scultura di Robert Indiana. Puoi acquistarlo a soli 63,99 euro invece di 79,99.

Un grande classico è sicuramente il set LEGO Botanicals Bouquet di Rose: un mazzo di rose rosse finto che cattura i 3 stadi di fioritura del fiore. In offerta è tuo a 47,99 euro invece di 59,99.

Altra novità 2025 è il set LEGO Botanicals Bouquet di Fiori Rosa: una variante del solito bouquet con ben 15 steli di fiori artificiali da costruire, tra cui margherite, fiordalisi, eucalipto, fiori di sambuco, rose, ranuncoli, orchidee cymbidium, una campanula e una dalia waterlily. Il prezzo in sconto è di 47,99 euro invece di 59,99.

A dir poco adorabile è sicuramente il nuovo set LEGO Botanicals Mini Orchidea con 5 fiori finti di pesco, alcuni boccioli e foglie verdi. In offerta è tuo 24,57 euro invece di 29,99.

Uno dei più venduti sta diventando il set LEGO Botanicals Bambù del Buon Auspicio, una pianta artificiale che ha un forte significato di prosperità. Il prezzo in sconto è di 23,99 euro invece di 29,99.

Da non perdere neanche il set LEGO Botanicals Crisantemo, un fiore finto artificiale con foglie e petali snodabili che cattura il fiore arancione in varie fasi della sua fioritura. In sconto è tuo a 23,99 euro invece di 29,99.

Infine, chiudiamo con un altro best seller: il set LEGO Botanicals Albicocco Giapponese, una pianta artificiale adorabile dai vivaci fiori rossi e magenta. In offerta a 23,99 euro invece di 29,99.

Tutti i set qui indicati sono disponibili con spedizione Prime e consegna immediata fino ad esaurimento scorte. I prezzi sono soggetti a variazioni rispetto al momento in cui è stato pubblicato questo articolo.