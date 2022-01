I prodotti Apple sono ancora in ritardo, purtroppo

Mentre Apple è stata in grado di soddisfare la domanda del suo “panno per la lucidatura” dopo settimane di carenza (lol), lo stesso non possiamo dire lo stesso di tutti gli altri prodotti presentati negli ultimi mesi. Anche se la società prevede di comunicare i suoi guadagni del primo trimestre 2022 il prossimo giovedì, deve ancora recuperare il ritardo sulla produzione dei suoi gadget prima di lanciarne di nuovi nei mesi a venire.

Apple: ci sono ritardi nei vincoli di produzione

Questa versione degli utili si riferirà alla stagione dello shopping natalizio per Apple. Coprirà anche gli impatti in corso della carenza di chip che sta limitando la disponibilità di alcuni prodotti, così come gli impatti della pandemia di COVID-19.

Al momento in cui la società ha annunciato l'intenzione di riportare i propri guadagni il 27 gennaio, l'OEM di Cupertino non ha fornito alcuna guida ufficiale per il primo trimestre del 2022 a causa dell'incertezza causata dalle interruzioni di produzione e dalla pandemia da Coronavirus. Il CEO di Apple Tim Cook ha affermato che la mela prevede “una solida crescita dei ricavi anno su anno“.

Ad esempio, alcuni prodotti importanti sono ancora ampiamente colpiti dalla crisi dei semiconduttori. Per avere un nuovo MacBook Pro da 14 pollici occorre attendere un mese e mezzo e per avere un MacBook Pro da 16 pollici ci vogliono fino a otto settimane. Nonostante ciò, i clienti che hanno bisogno di queste potenti macchine dovranno aspettare molto più del dovuto per metterci su le mani.

L'iPhone 13 Pro, lanciato a settembre, può ancora richiedere dai tre ai cinque giorni prima che gli utenti lo ricevano online. In un periodo in cui Apple ha chiuso i negozi o limitato i clienti, dover aspettare un'intera settimana solo per ottenere un telefono lanciato quattro mesi fa mostra che le interruzioni di produzione causano problemi ad Apple ancora oggi.

Anche l'iPad mini 2021 soffre della carenza di chip. La versione con 256 GB di spazio di archiviazione può richiedere fino a sei settimane la spedizione.

All'inizio del 2022, Ben Lovejoy di 9to5Mac ha scritto della carenza globale di chip dimostrando che non solo le aziende hanno problemi con la mancanza di semiconduttori, ma mancano anche ingegneri altamente qualificati. Settimane fa, più fonti del WSJ indicano un divario crescente tra domanda e offerta:

I più grandi produttori di chip del mondo stanno lottando affinché i lavoratori assumano il personale delle strutture da miliardi di dollari che stanno costruendo in tutto il mondo per far fronte alla carenza di semiconduttori […] Le nuove strutture per la produzione di chip, note come impianti di fabbricazione o “fabs”, richiedono migliaia di ingegneri con istruzione universitaria per funzionare. I tecnici supervisionano e gestiscono il processo di produzione, mentre i ricercatori aiutano a innovare nuovi tipi di chip e modi per produrli.

A Taiwan, dove ha sede il produttore di chip TSMC, la crisi sta peggiorando a un ritmo allarmante. Di fatto, il divario di reclutamento è al livello più alto da oltre sei anni, secondo 104 Job Bank. Un rapporto di agosto della piattaforma di reclutamento ha stimato che la carenza media mensile di lavoratori dei semiconduttori era di circa 27.700 dipendenti, in crescita del 44% rispetto all'anno precedente.Gli stipendi medi mensili nella produzione di chip sono saliti al livello più alto in oltre un decennio, afferma il rapporto.

Yao-Wen Chang, preside del College of Electrical Engineering and Computer Science della National Taiwan University, uno dei migliori programmi di ingegneria di Taiwan, ha detto: