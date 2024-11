I Pixel Watch non riceveranno più aggiornamenti fino a marzo 2025

In un post pubblicato sulla pagina di supporto ufficiale di Google, il community manager Stefanie Frederick ha annunciato l’aggiornamento di Pixel Watch 1 e Pixel Watch 2 a Wear OS 5 dopo i problemi di fine settembre, svelando poi a sorpresa che il prossimo aggiornamento per il nuovo Pixel Watch 3 è programmato per marzo 2025.

A sorpresa perché in genere i Pixel Watch ricevono aggiornamenti ogni mese, update che nella maggior parte dei casi portano nuove patch di sicurezza e alcune volte fix di bug minori. E così, quella che a ottobre era stata tutto sommato un’assenza poco notata, i prossimi 3 mesi senza aggiornamenti (dicembre, gennaio e febbraio) stanno già facendo discutere.

Una pausa di 90 giorni che sarà una vera e propria novità in casa Google, anche se al momento è ancora presto per sapere se ci sarà – ed eventualmente in quale misura – un impatto sull’esperienza d’uso di tutti i giorni. Se è vero che verranno a mancare gli aggiornamenti alle patch di sicurezza, è altrettanto vero che quasi mai Google ha introdotto nuove funzionalità via OTA in occasione degli update minori.

I colleghi di 9to5Google ipotizzano che dietro questa decisione a sorpresa ci sia un possibile tentativo da parte di Google di risparmiare importanti risorse a livello ingegneristico, puntando ad aggiornamenti più sostanziosi su base trimestrale.

E a proposito di questo, l’aggiornamento annunciato per la primavera 2025 segue alla perfezione l’avvicinamento al Feature Drop di marzo. Vedremo se Google commenterà la notizia con qualche altra informazione in più, o si limiterà al semplice post pubblicato nelle scorse ore.