Google sospende l'aggiornamento Wear OS 5 per Pixel Watch

Una segnalazione che si è diffusa online ieri e che ora ha trovato conferma anche da Google: l’azienda ha interrotto il rilascio dell’aggiornamento Wear OS 5 per Pixel Watch e Pixel Watch 2, dopo che alcuni utenti hanno riscontrato un problema di soft brick dei propri dispositivi.

Pixel Watch in soft brick: schermata nera

Google, tramite un suo portavoce, ha confermato che il lancio dell’aggiornamento Wear OS 5 è stato sospeso a causa di un “problema che riguarda alcuni utenti di Pixel Watch”. L’azienda sarebbe al lavoro per risolvere il disagio.

Le prime segnalazioni sono arrivate ieri, 26 settembre. La maggior parte degli utenti ha installato con successo Wear OS 5 senza riscontrare alcun problema. Tuttavia, alcuni possessori di Pixel Watch e Pixel Watch 2, dopo l’update, si sono ritrovati di fronte a una schermata nera, ad eccezione dell’icona Bluetooth in basso.

L’unica soluzione per far tornare in vita lo smartwatch, a detta degli utenti, è resettare il dispositivo da Fastboot e configurarlo nuovamente. Si tratta fortunatamente di un procedimento piuttosto semplice, specialmente per chi ha un backup conservato in Google One.

Nelle ore successive, Google ha sospeso l’aggiornamento, senza tuttavia rilasciare una dichiarazione ufficiale. Fino a oggi, quando un portavoce ha spiegato che l’azienda è al lavoro per risolvere la problematica e rendere nuovamente disponibile per tutti l’update, corretto.