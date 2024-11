I Pixel di Google stanno andando forte in Nord America, così sembra

L’ultimo report di StatCounter, azienda specializzata nell’analisi del traffico web con sede a Dublino, vede i Pixel di Google portarsi al 12,9% di quota del mercato nordamericano ad ottobre, rispetto al 4,76% del mese settembre.

Si tratta di una percentuale enorme, se si considera la crescita tripla in un solo mese e il balzo in avanti compiuto ai danni di Motorola, Samsung (l’unica in leggero rialzo rispetto al mese precedente) e Apple. Ed è proprio per questo motivo che i dubbi rimangono.

Riguardo a ciò, è utile spiegare il metodo seguito da StatCounter. Nella pagina FAQ del suo sito ufficiale, la società irlandese spiega che le informazioni vengono raccolte “utilizzando i dati analitici dei codici di tracciamento di 1,5 milioni di siti a livello globale”.

Ciò significa, come evidenziano i colleghi di 9to5google, che i dati di StatCounter non si basano sulle vendite dirette o sui dati degli utenti, ma solo sui dati forniti dai siti web dove è installato il codice di tracciamento.

Resta però il fatto che stiamo pur sempre parlando di 1,5 milioni di siti, di conseguenza il dato reale non dovrebbe discostarsi di molto rispetto a quello presentato nell’ultimo report di StatCounter.

Tornando alla classifica, ecco i dati di ottobre 2024:

Apple: 51%

Samsung: 23,74%

Google: 12,9%

Motorola: 3,24%

Sconosciuto: 3,02%

Xiaomi: 1,79%

Apple, nonostante il primo posto, è in calo del 4% rispetto al mese di settembre. Anche Motorola, Xiaomi e OnePlus fanno registrare un calo, mentre Samsung segna un leggerissimo rialzo (+0,25%). Come mostra il grafico qui sotto, l’azienda migliore è Google con i suoi Pixel, che fa segnare un clamoroso +8% in un solo mese.

E chissà che le cose non vadano ancora meglio con il nuovo Pixel 9a, che sarà più potente del previsto, e più in generale con la prossima line-up del 2025. Apple e Samsung sono avvisate.