I benchmark dei nuovi iMac da 24″ con processore M1 mostrano un drastico aumento delle prestazioni rispetto ai modelli Intel da 21,5 pollici.

iMac con M1: i risultati dei benchmark

Dopo aver visto i benchmark relativi al nuovo iPad Pro 2021 ieri, diamo ora uno sguardo più da vicino ai primi benchmark per l’iMac M1. Come prevedibile, dato che i dispositivi condividono lo stesso processore, i risultati del benchmark per l’iMac da 24 pollici e il nuovo iPad Pro sono abbastanza simili.

I risultati sono emersi su Geekbench nella giornata di ieri e mostrano che l’iMac M1 con una CPU a 8 core raggiunge punteggi single-core di circa 1.700 e punteggi multi-core di circa 7.400. Ancora una volta, questo lo mette in linea con gli altri Mac aventi il SoC Apple M1.

Per un ulteriore confronto, l’iMac da 21,5 pollici che questo nuovo iMac M1 sostituisce raggiunge punteggi single-core di circa 1.200 e punteggi multi-core di circa 6.400 se configurato con il chipset consumer top di gamma di casa Intel, ovvero l’i7. La configurazione con un processore Intel Core i3 raggiunge punteggi single-core di 950 e punteggi multi-core di 3.300.

Nei risultati single-core l’iMac M1 è:

78% più veloce dell’iMac Intel Core i3 da 21,5 pollici;

42% più veloce dell’iMac Intel Core i7 da 21,5 pollici.

Nei risultati multi-core l’iMac M1 è:

124% più veloce dell’iMac Intel Core i3 da 21,5 pollici;

16% più veloce dell’iMac Intel Core i7 da 21,5 pollici.

I risultati indicano che l’iMac M1 funziona con una frequenza CPU di base di 3,2 GHz. I modelli mostrati in questi test sono configurati con 16 GB di memoria unificata ed eseguono macOS 11.3.

Ecco i risultati multi-core medi per altri prodotti Apple:

iMac da 21,5 pollici (inizio 2019) con Intel Core i3: 3.329;

21,5 pollici (inizio 2019) con Intel Core i7: 6.400;

MacBook Pro da 16 “con processore Intel Core i9: 6.819;

M1 Mac mini: 7.346;

iPad Air: 4.246;

M1 iPad Pro: 7.200;

IPad Pro A12Z: 4.656;

M1 MacBook Air: 7.580.

I primi ordini di iMac M1 dovrebbero arrivare ai clienti il ​​21 maggio. Voi avete preordinato un iMac M1 o lo state aspettando? Vi ricordiamo che si può acquistare anche su Amazon da questo link al prezzo consigliato di 1719€ per la variante con 8 core attivi.

