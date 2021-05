I benchmark mostrano che l’iPad Pro con chipset M1 offre un aumento della velocità del 50%, superando di gran lunga i MacBook Pro di fascia alta.

iPad Pro 2021: i benchmark sono impressionanti

I primi iPad Pro 2021 dovrebbero arrivare ai clienti entro la fine del mese. Prima di questo, i risultati dei benchmark del nuovo tablet di Apple sono stati condivisi da Geekbench; sono state confermate le affermazioni di Apple secondo cui il nuovo iPad Pro è fino al 50% più veloce dei suoi predecessori.

Come rilevato per la prima volta da MacRumors, i primi risultati di Geekbench 5 mostrano che l’iPad Pro di quinta generazione con processore M1 raggiunge punteggi single-core di circa 1.700 e punteggi multi-core di circa 7.200. Per fare un confronto, l’iPad Pro 2020, alimentato da un processore A12Z, raggiunge punteggi di 1.100 e 4.656 rispettivamente nel benchmarking single-core e multi-core.

Ecco i risultati multi-core medi per gli altri prodotti Apple:

MacBook Pro da 16 “con processore Intel Core i9: 6.819;

M1 Mac mini: 7.346;

iPad Air: 4.246;

M1 iPad Pro: 7.200;

IPad Pro A12Z: 4.656;

M1 MacBook Air: 7.580.

Quindi, come potete vedere voi stessi, le prestazioni dell’iPad Pro M1 sono alla pari con i Mac alimentati da M1 e significativamente migliori dell’iPad Pro A12Z che sostituisce. Supera le prestazioni del MacBook Pro da 16 pollici top di gamma ed è superato solo dai Mac Pro i Mac Pro con processori Intel Xeon.

Vale la pena tenere presente che, sebbene questi risultati di riferimento siano impressionanti, i benchmark non possono essere presi come un punto di riferimento assoluto.

La domanda naturale ora è come iPadOS sfrutterà la potenza del processore M1.

Finora, i rumor hanno indicato che iPadOS 15 includerà per la prima volta cambiamenti radicali alla schermata iniziale dell’iPad. Questo avverrà dopo che l’iPhone ha ottenuto i widget della schermata iniziale con iOS 14 l’anno scorso ma, al momento, questi sono limitati alla sola barra laterale. Una scelta assai discutibile e molto inutile, a nostro avviso.

