I MacBook Pro del futuro potrebbero avere una tastiera... senza tasti

Se la ricerca dell’innovazione è sempre il modus operandi in casa Apple, rispetta in pieno questa filosofia uno degli ultimi brevetti ottenuti dalla compagnia statunitense e legato ad un nuovo modello di tastiera per i futuri MacBook Pro.

L’obiettivo è quello di creare una tastiera…senza tasti che sfrutti il rilevamento della forza e il feedback tattile per il suo funzionamento. La proprietà intellettuale descrive nello specifico la sostituzione dei canonici tasti fisici con un display in vetro dotato di diversi sistemi di rilevamento del tocco.

Come potrebbero funzionare le tastiere in vetro dei futuri MacBook Pro

In uno scenario che sembra uscito fuori da un film di fantascienza, una delle innovazioni principali dei MacBook Pro del futuro potrebbe dunque essere proprio questa. Secondo il brevetto ottenuto da Apple, gli input tradizionali mancherebbero della flessibilità necessaria per accogliere le funzionalità espansive offerte dai dispositivi e sistemi operativi di ultima generazione.

La proposta della mela morsicata è dunque quella di dotare i suoi laptop dei prossimi anni di uno strato di vetro superiore al posto della vecchia tastiera che includa due sistemi di rilevamento della forza pensati per diverse tipologie di input, oltre a un sistema di rilevamento del tocco per determinare la posizione delle dita dell’utente.

Il feedback tattile sarebbe inoltre fornito di uno o più attuatori allo scopo di fornire una risposta precisa per ogni tasto “premuto”.

Una soluzione del genere permetterebbe all’utente anche di personalizzare al massimo l’esperienza d’uso, con differenti configurazioni di visualizzazione a seconda delle proprie esigenze: ad esempio dei layout pensati per favorire un uso maggiormente ergonomico.

Ci sarebbero dei vantaggi anche per Apple, che potrebbe utilizzare la stessa “tastiera” in qualsiasi lingua, senza preparare modelli diversi a seconda del mercato di riferimento. È ancora troppo presto comunque per dire se la compagnia farà uso di questa idea in futuro.

