HyperX Cloud Flight: le cuffie wireless top di gamma a metà prezzo

Quelle che ti suggeriamo oggi sono un paio di cuffie da gaming incredibili per rapporto qualità/prezzo considerando soprattutto la loro natura wireless. Stiamo parlando delle HyperX Cloud Flight, un headset completo dal punto di vista funzionale e dotate di una qualità sonora incredibile oggi a soli 80 euro su Amazon.

Cuffie gaming wireless HyperX Cloud Flight: caratteristiche tecniche

Il telaio delle cuffie è realizzato completamente in acciaio con rivestimenti in plastica rigida che restituiscono un feeling decisamente premium. Molto interessanti i padiglioni che sono sia regolabili che richiudibili per semplificarne il trasporto. L’archetto, così come i padiglioni, è imbottito con l’apprezzato memory foam di HyperX e rivestito con ecopelle per il massimo confort e isolamento passivo. Non manca, naturalmente, il microfono unidirezionale orientabile che garantisce una voce chiara e cristallina nella chat di gioco. Ovviamente il microfono è staccabile, e non manca un cavo jack da 3,5mm per il collegamento ai dispositivi mobili. Le cuffie, infatti, per il collegamento al PC e alle console utilizzano un piccolo dongle per la connettività wireless che sfrutta le frequenze a 2,4GHz a bassa latenza.

A fare la differenza, però, sono naturalmente le prestazioni. Le cuffie garantiscono un suono estremamente preciso e dettagliato, che consente di percepire qualsiasi rumore. I bassi sono profondi e coinvolgenti, senza intaccare le frequenze medie e alte che forniscono un importante vantaggio sugli avversari. Non manca naturalmente il surround virtuale che garantisce una spazialità superiore e un’immersione nell’ambiente di gioco senza precedenti. Ottimi i comandi posti direttamente sul padiglione che consentono di gestire il volume o silenziare il microfono senza interrompere l’azione di gioco. L’autonomia raggiunge ben 30 ore continue di riproduzione mentre la compatibilità è sia con PC che con Play Station.

Grazie ad uno sconto del 43%, le HyperX Cloud Flight sono acquistabili su Amazon a soli 79,99 euro per un risparmio di ben 60 euro sul prezzo di listino.