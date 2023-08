HYPER GOGO Cruiser 12 in PROMO LANCIO: la prima moto dei tuoi bambini

Hai presente le classiche motorette per bambini, con design ormai passato di moda? Dimenticale. La linea di moto per i più piccoli, appena lanciata da HYPER GOGO, è qualcosa di speciale. Cruiser 12, 12 Plus e 12 Plus con controllo tramite app sono veicoli giocattolo che daranno ai tuoi bambini la sensazione di guidare una vera moto.

HYPER GOGO Cruiser 12: la mini moto che non c’era

Curate nei dettagli, realizzate con materiali di qualità e sicure, tutte le edizioni sono in promo lancio in questo momento. Scopri i dettagli di ogni modello e approfitta del prezzo offerta a tempo limitato. Puoi scegliere se acquistare tramite l’eccellente store di GeekBuying (con spedizioni gratis da magazzino europeo e possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero tramite PayPal), ma non solo: il modello più ambito, il Plus, è disponibile anche sullo store ufficiale.

Ogni modello è pensato per bambini di età superiore a 6 anni e con un’altezza compresa fra 90 e 160 centimetri (massimo 65KG di peso). Pronto a scoprire la differenza fra i diversi modelli e i loro prezzi in promozione? Ecco tutti i dettagli!

Cruser 12

Un design che cattura grandi e piccini. Iper realistico, il telaio è in acciaio mentre le gomme sono antiscivolo e progettate per resistere a lungo nel tempo. Antiscivolo è anche il manubrio (regolabile così da garantire il massimo del comfort), mentre il sellino risulta ergonomico e comodissimo. Niente è lasciato al caso: oltre a un comodo cavalletto, c’è anche la possibilità di montare due rotelle posteriori per semplificare la guida (kit da acquistare a parte).

Il funzionamento della moto fa affidamento su un efficiente motore, abbinato a una grande batteria (21,9 V) e a un’eccellente sistema di frenata. Si possono percorrere fino a 12KM con una sola ricarica (che dura appena 4 ore), impostando la velocità fino a 16 KM/h: puoi scegliere fra 3 diverse velocità.

I dettagli sono importanti e su questa spettacolare mini moto non manca la riproduzione di un tubo di scarico e di un serbatoio. Quest’ultimo funziona come bauletto per conservare piccoli oggetti ed effetti personali. Ancora, è presente anche un luminoso faro di design.

Bella e di altissima qualità, la Cruiser 12 rappresenta l’edizione base ed è possibile prenderla in promozione a 269€ invece di 299€: mettila nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “NNNHG12B”.

Cruiser 12 Plus: senza compromessi

Se hai scoperto e apprezzato il modello base, il Plus ti conquisterà definitivamente. A tutte le eccezionali caratteristiche dell’edizione standard, aggiunge optional spettacolari come:

display digitale per impostare la velocità in modo più semplice;

per impostare la velocità in modo più semplice; parafango ;

; fumo simulato che fuoresce dalla marmitta;

simulato che fuoresce dalla marmitta; suoni che richiamano il rombo del motore di una vera moto;

che richiamano il rombo del motore di una vera moto; speaker Bluetooth integrato per riprodurre la musica che preferisce;

integrato per riprodurre la musica che preferisce; luci LED in diversi punti del veicolo.

In questo modo, l’esperienza diventa ancora più realistica, rimanendo però incredibilmente sicura. Considerando il forte sconto offerto dalla promo lancio, il modello Plus è sicuramente quello da preferire in questo momento. Puoi prenderlo a 369€ invece di 399€: mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “NNNHG12P”. In alternativa, la trovi in vendita anche sul sito ufficiale di HYPER GOGO. Anche scegliendo questo canale, puoi usufruire dello stesso sconto, semplicemente applicando il codice promozionale “HG12P” prima di completare l’ordine.

Cruiser 12 Plus con APP: controllo da smartphone

Per i genitori più smart, il modello Plus è disponibile anche con connettività Bluetooth. Lo abbini al tuo smartphone e, tramite apposita applicazione, puoi controllare e personalizzare ogni aspetto della mini moto. Verifichi lo stato della batteria, imposti la velocità e non solo. Un tocco in più, per chi desidera avere il controllo del veicolo sempre a portata di smartphone.

Naturalmente, l’edizione con controllo tramite applicazione mantiene tutte le caratteristiche e gli optional presenti già su Cruiser 12 Plus: semplicemente, ne amplifica il potenziale grazie alla gestione smart. In promozione, puoi prenderla a 449€ invece di 499€: mettila nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “NNNHG12PA”.

Insomma, dove aver conosciuto le moto per bambini Cuiser 12, appena lanciate da HYPER GOGO, non ci saranno altri modelli che potranno attirare la tua attenzione allo stesso modo. Un giocattolo sicuro, che regala ai più piccoli un’esperienza mozzafiato e iper realistica. Approfitta della promo lancio e porta adesso a casa l’edizione che preferisci, usufruendo di un ottimo sconto.