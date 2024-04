Huawei Watch GT 3: lo smartwatch top di gamma al MINIMO STORICO su Amazon

Huawei Watch GT 3 è in offerta su Amazon a 149 euro. Il ribasso del 6% sul prezzo più basso recente corrisponde a un interessante minimo storico assoluto per un dispositivo di ultima generazione uscito da pochissimo tempo.

Huawei Watch GT 3: caratteristiche principali

L’Huawei Watch GT 3 presenta una cassa dalla forma rotonda con un’ampiezza di 46 mm e vanta come copertura un quadrante in vetro 3D. Al suo interno splende un display touch AMOLED da 1,43 pollici. Grazie a queste sue dimensioni, la lettura delle informazioni è sempre istantanea e possibile anche laddove vi sia una luminosità elevata.

Huawei Watch GT 3 assicura un’autonomia fino a 14 giorni, che permette di essere sempre pronto a tracciare ogni allenamento e monitorare il vostro stato di salute. In ogni caso supporta anche la ricarica wireless, quindi potete utilizzare il vostro smartphone per una ricarica inversa quando dimenticate il caricabatterie. Per quanto riguarda le funzioni, la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) è uno dei parametri vitali fondamentali e riflette l’apporto di ossigeno al nostro corpo: Huawei Watch GT 3 fornisce automaticamente 24 ore su 24 la misurazione del livello di SpO2, garantendovi un monitoraggio continuo.

Huawei Watch GT 3 è in grado di valutare le vostre capacità motorie e, indipendentemente dal vostro livello, principiante o esperto, creare un piano di allenamento personalizzato e professionale per le vostre attività. La tecnologia di monitoraggio della frequenza cardiaca è stata aggiornata e include otto fotosensori, inseriti in una struttura circolare, e due fotodiodi per assorbire luce, combinati con una lente curva in vetro che riduce le interferenze della luce esterna e garantisce affidabilità.

Huawei Watch GT 3 supporta più di 100 modalità di sport come corsa, ciclismo, escursionismo, nuoto, salto della corda e sci. Potete anche utilizzare lo smartwatch per riprodurre musica e telefonate connettendo il vostro orologio al vostro smartphone tramite Bluetooth. Huawei Watch GT 3 può essere acquistato su Amazon a soli 149 euro. Ordinando oggi avete l’opportunità di riceverlo in pochissimi giorni grazie a Prime. Infine con Cofidis potreste anche dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero.