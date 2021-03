Huawei Watch GT 2e è uno smartwatch eccezionale. Un wearable completo, perfetto per lo sport e per la salute: ora su Amazon lo paghi appena 89,99€ con spedizioni rapide e gratis.

Huawei Watch GT 2e sconto super su Amazon

Un ampio display AMOLED con visibilità eccezionale in ogni situazione. Un wearable che innanzitutto è bello e poi è completo.

Il perfetto compagno per lo sport, grazie a diverse modalità supportate (15 in tutto) e rilevamento automatico di 6 modalità sportive. Non mancano funzionalità dedicate alla salute: oltre al sensore per il battito cardiaco, c’è anche l’esclusiva funzionalità che ti consente di tenere sotto controllo la quantità di ossigeno presente nel sangue (come un vero e proprio saturimetro).

Oltre a tutto, naturalmente, si tratta di un ottimo assistente da polso: potrai leggere dal suo display tutte le notifiche ricevute sullo smartphone, che quindi potrà rimanere in tasca.

Insomma, Huawei Watch GT 2e è un wearable eccezionale e portarlo a casa a 89,99€ è un affare non da poco: devi solo approfittare dello sconto del 47% prima che la promozione finisca.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Amazon Prime.

