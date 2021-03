Huawei Watch GT 2 è l’ultimo smartwatch del costruttore cinese; grazie alla sua eccellente autonomia, ai numerosi sensori sotto la scocca e all’estetica all’ultimo grido, il prodotto è uno dei migliori gadget ad oggi presenti in circolazione. Costa solo 139,90€ al posto di 199,99: il merito è dello sconto del giorno presente su Amazon. Non dimenticate che vi è la possibilità di pagare a rate tramite il servizio di CreditLine di Cofidis.

Huawei Watch GT 2: perfetto e bellissimo

Il wearable di casa Huawei è dotato di chipset Kirin A1 HiSilicon, sviluppato internamente dall’azienda cinese. Questo consente di avere delle prestazioni eccellenti e un risparmio energetico pazzesco. Con una singola carica, si può avere un’autonomia di ben sette giorni.

Esteticamente vanta una cassa circolare da 1,2 pollici e ha uno spessore di soli 9,4 mm. Il pannello è AMOLED e ciò significa che la leggibilità è perfetta anche sotto la luce del sole. Ci sono 15 modalità di allenamento e un personal trainer sempre a vostra disposizione. Ci sono numerosi corsi preinstallati per l’allenamento professionale. Non manca neppure il doppio sistema di geolocalizzazione GPS e GLONASS, in grado di rilevare un numero maggiore di satelliti e fornire così una precisione durante la corsa e/o camminata… ineccepibile.

Il sistema TruSeen 3.5 serve per il monitoraggio del battito cardiaco in tempo reale. Inoltre, supporta la misurazione del livello di saturazione dell’ossigeno (SpO2) e aiuta a conoscere i livelli presenti nel sangue sempre e ogni qualvolta ne abbiamo bisogno.

Non di meno, il device è compatibile con telefoni Android/iOS, Huawei e Honor. Con meno di 140€ vi portate a casa uno dei più completi – nonché belli – smartwatch – presenti in circolazione. Affrettatevi prima che termi

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Huawei

Smartwatch