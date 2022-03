Huawei Watch GT 2 e GT 2e ricevono nuove feature per la salute

Huawei Watch GT 2 e Huawei Watch GT 2e, alcuni dei migliori smartwatch disponibili sul mercato, stanno ricevendo un nuovo aggiornamento di sistema che introduce alcune interessanti novità. Infatti, in base alle prime informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che entrambi i fitness tracker stanno ricevendo il firmware 11.2.15.10 che introduce alcune funzionalità molto interessanti.

Registriamo l’arrivo del supporto alla modalità Always-on Display (AOD) che permette di mostrare sul display degli smartwatch le informazioni relative all’allenamento in tempo reale, ma è anche stata aggiunta la possibilità di linkare i due device ad altro equipaggiamento sportivo; inoltre, il modello Huawei Watch GT 2 è adesso in grado di registrare l’andatura della corsa in tempo reale.

Huawei Watch GT 2 e Watch GT 2e ricevono un nuovo aggiornamento ricco di novità

Il nuovo firmware introduce un maggiore supporto alle applicazioni di terze parti mentre il modello Watch GT 2e permette anche di installare app per il monitoraggio della salute: ad esempio, il dispositivo è adesso in grado di registrare lo stato di salute del cuore direttamente sul device. Il modello Watch GT 2, invece, dispone adesso del supporto al tracking del ciclo mestruale per registrarlo manualmente direttamente sullo smartwatch.

Quello di queste ore è il primo aggiornamento per i wearable di Huawei del 2022: nelle ultime settimane di dicembre entrambi i device avevano ricevuto diversi update che avevano introdotto diverse migliorie di sistema (per Huawei Watch GT 2) e anche il supporto a una vasta gamma di applicazioni di terze parti (per Huawei Watch GT 2e).

Al momento sembra che l’aggiornamento per i due device sia disponibile solo in Cina, ma teoricamente dovrebbe arrivare anche nei mercati internazionali (e quindi anche in Italia) nel corso delle prossime settimane. Gli utenti muniti dei due device possono controllare la disponibilità dell’update tramite l’applicazione mobile Huawei Health avendo cura che il wearable abbia almeno il 20% di batteria residua.