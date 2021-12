Huawei Watch GT 2 si aggiorna: tutte le novità della build

Huawei Watch GT 2, ottimo smartwatch del colosso cinese munito di sistema operativo proprietario, sta ricevendo l'aggiornamento di dicembre con diverse novità interessanti. Infatti, a seguito dell'aggiornamento che ha introdotto le risposte rapide agli SMS su Huawei Watch 3, in queste ore il sopracitato device di Huawei riceve la build con il firmware 11.0.14.90.

Huawei Watch GT 2 riceve l'aggiornamento di dicembre

All'interno della build relativa all'aggiornamento scopriamo l'introduzione di ottimizzazioni del sistema operativo, migliorie varie per incrementare le prestazioni dello smartwatch e correzioni di bug che non guastano mai. Attualmente in rilascio in Cina, è molto probabile che il firmware verrà presto esteso anche nei mercati internazionali, compresa l'Italia, a partire dalle prossime settimane.

Gli utenti muniti del wearable possono controllare la disponibilità dell'update tramite l'applicazione Huawei Health avendo cura che il device abbia almeno il 20% di autonomia residua.

Quali alternative offre il mercato?

