HUAWEI Watch Fit 3 in SUPER PROMO: -10% e Freebuds in omaggio con questo codice sconto

Scopri il nuovo HUAWEI Watch FIT 3, ora in promozione con uno sconto imperdibile. Per un periodo limitato, oltre allo sconto già applicato, puoi ottenere un ulteriore 10% di sconto utilizzando il codice promozionale ABMSBF10. Inoltre, in bundle con lo smartwatch si riceve in omaggio un paio di cuffie Freebuds SE 2.

Il HUAWEI Watch FIT 3 è senza dubbio uno degli smartwatch più completi e accessibili disponibili oggi. Con le sue numerose funzionalità di monitoraggio della salute, il design elegante e la lunga durata della batteria, rappresenta la scelta ideale per chi desidera mantenere uno stile di vita attivo e monitorare i propri parametri di salute.

Caratteristiche del HUAWEI Watch FIT 3

Il HUAWEI Watch FIT 3 combina eleganza e funzionalità in un design leggero e confortevole. Pesando solo 26 grammi senza il cinturino, è perfetto per essere indossato tutto il giorno senza alcun fastidio. La cassa in alluminio offre robustezza e durabilità, mentre il display AMOLED da 1,82 pollici, con una risoluzione di 408 x 408 pixel, garantisce immagini chiare e vivide anche sotto la luce diretta del sole.

Tra le principali caratteristiche troviamo:

Monitoraggio della Salute Avanzato: Grazie ai sensori avanzati come l'accelerometro, il giroscopio, il magnetometro e il sensore ottico per la frequenza cardiaca e l'ossigenazione del sangue (SpO2), il Watch FIT 3 offre monitoraggi precisi e affidabili. La tecnologia TruSeen 5.5 assicura misurazioni accurate, mentre la tecnologia TruSleep 4.0 analizza le abitudini di sonno e fornisce suggerimenti per migliorarlo.

Modalità Sportive Multiple: Con oltre 100 modalità sportive disponibili, il Watch FIT 3 supporta attività come corsa, nuoto, ciclismo, calcio, basket e persino e-sport. Il GPS integrato permette di tracciare con precisione la distanza e il ritmo durante le attività all'aperto.

Resistenza all'Acqua: Certificato 5 ATM, il Watch FIT 3 è resistente all'acqua fino a 50 metri, ideale per il nuoto in piscina o in mare.

Autonomia della Batteria: La batteria da 400 mAh garantisce un'autonomia fino a 10 giorni con un utilizzo normale e fino a 7 giorni con la modalità always-on attivata.

: La batteria da 400 mAh garantisce un’autonomia fino a 10 giorni con un utilizzo normale e fino a 7 giorni con la modalità always-on attivata. Compatibilità: Compatibile con smartphone Android (versione 8.0 o superiore) e iOS (versione 13.0 o superiore), con connessione Bluetooth 5.2 per una sincronizzazione facile e veloce tramite l’app HUAWEI Health.

Offerta e Codice Sconto

Non perdere l'opportunità di acquistare il HUAWEI Watch FIT 3 ad un prezzo scontato. Attualmente, oltre allo sconto già applicato, puoi usufruire di un ulteriore 10% di sconto inserendo il codice promozionale ABMSBF10 al momento del checkout.

Questa promozione rende il Watch FIT 3 ancora più accessibile, permettendoti di ottenere uno smartwatch di alta qualità a un prezzo imbattibile. Inoltre, le cuffie Freebuds SE 2 sono in omaggio per chi approfitta di questa nuova promo sull’ultimo sportwatch del colosso cinese. Visita il sito ufficiale di HUAWEI per maggiori dettagli sul prodotto e per approfittare dell’offerta speciale.