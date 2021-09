Huawei Watch D con monitoraggio della pressione sanguigna potrebbe essere lanciato molto presto. Di fatto, il gigante della tecnologia con sede in Cina, ultimamente ha faticato a mantenere la sua presenza nel mercato degli smartphone, ma sembra che abbia spostato il suo focus su altre categorie di prodotti.

Huawei Watch D: cosa sappiamo?

Finora l'azienda ha lanciato diversi dispositivi indossabili e solo ora il colosso cinese si sta preparando per lanciare un nuovo orologio intelligente. Huawei non lo ha effettivamente confermato, ma un nuovo marchio trapelato sembra suggerirlo.

Si ritiene che il prossimo smartwatch, che secondo quanto riferito si chiamerà Huawei Watch D, sarà dotato di molte funzionalità relative alla salute e al fitness, tra cui un cardiofrequenzimetro, un sensore relativo al controllo della pressione sanguigna e del grasso corporeo.

Al momento, non ci sono informazioni su ciò che indica la “D” nel nome del prodotto in questione. La società ha già lanciato diversi smartwatch aventi la sigla “GT”, dove “GT” sta per “Gran Turismo”.

È possibile che Huawei stia effettuando il rebranding dei suoi futuri gadget e che, quindi, abbia optato per un nome più semplice per il dispositivo prossimo al lancio.

Qualunque sia il motivo dietro al cambio di nomenclatura, dovremmo saperne di più nelle prossime settimane. La cosa interessante è che questo nuovo orologio sarà il primo dell'azienda a supportare il monitoraggio della pressione sanguigna.

Secondo quanto riferito, Huawei sta testando questo nuovo device e un'immagine trapelata in precedenza dello stesso indica che sarà simile al Watch Fit. Ci aspettiamo di saperne di più su questo articolo nei prossimi giorni o settimane. La società ha programmato un evento di lancio globale per gli smartphone della serie P50 il 21 ottobre; lecito ipotizzare che la società lo voglia annunciare in quell'occasione. Staremo a vedere.

