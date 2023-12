Huawei vuole realizzare un visore per la realtà mista per sfidare Apple

Sembra che Huawei voglia sfidare apertamente l’OEM di Cupertino nel campo dell’industria AR/VR. Di fatto, per rivaleggiare con il futuro Vision Pro, il colosso cinese intende portare sul mercato un headset di nuova generazione in grado di fare vere e proprie “magie”: scopriamolo insieme.

Huawei è al lavoro su un visore per la realtà mista di fascia alta

Andiamo con ordine: sembra infatti che Huawei stia sviluppando un visore per la realtà mista dotato di una serie di chipset di punta; questo headset MR (mixed reality) dovrebbe offrire un’esperienza più coinvolgente rispetto a quella dei rivali, anche senza soluzione di continuità. Inoltre non avrà problemi con la dissipazione termica; di fatto, questo gadget potrebbe vantare un innovativo meccanismo di raffreddamento.

Huawei will have a VR glasses product next year, equipped with a flagship processor. Considering power consumption, heat dissipation specifications (internal fan-driven heat dissipation module), and supporting external batteries. — Mochamad Farido Fanani (@faridofanani96) November 27, 2023

Stando a quanto rivela un insider su X, il prodotto indossabile della compagnia cinese potrebbe avere un modulo per la batteria esterno, proprio come abbiamo visto con il Vision Pro di Apple. Non ci sono altri dettagli ad oggi, purtroppo. È interessante segnalare però che anche l’ex sussidiaria di Huawei, Honor, sta lavorando su un terminale del genere. Presto in commercio vedremo moltissimi dispositivi di questo tipo; siete pronti all’avvento dei visori?

Ad ogni modo, si tratta di rumor non confermati quindi vi invitiamo a prenderli con “un pizzico di sale”; tutti i dettagli, le specifiche tecniche, le funzionalità sono avvolte nel mistero. Visto che il gadget competerà con quello di Apple potrebbe avere un costo non proprio contenuto.

