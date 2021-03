L’ecosistema dei Huawei Mobile Services continua a crescere, raggiungendo risultati eccezionali. In occasione degli ottimi risultati raggiunti dallo store AppGallery, la compagnia ha deciso di offrire agli utenti un sacco di premi anche per festeggiare l’imminente arrivo della Pasqua.

Huawei: premi e occasioni per Pasqua

AppGallery è ormai un punto di riferimento quando si tratta di scaricare applicazioni. Con oltre 120.000 applicazioni disponibili e ben 2,3 milioni di sviluppatori registrati, gli ottimi risultati raggiunti sono decisamente evidenti.

Come più volte sottolineato, a contribuire al successo dello store è stata l’attenzione posta da Huawei nell’offerta di applicazioni diversificate per gli utenti delle diverse zone del mondo. In questo modo, è stato possibile portare in Italia – ad esempio – la maggior parte delle applicazioni di home banking.

Per festeggiare i risultati raggiunti, i possessori di device Huawei potranno provare a vincere golosi premi (come gli auricolari FreeBuds 4i e dei buoni Amazon) semplicemente scaricando applicazioni da AppGallery:

Per partecipare è sufficiente accedere ad AppGallery e collegarsi alla sezione dedicata alla campagna di Pasqua, scegliere tra una delle cinque categorie – incluso shopping, cibo, salute e fitness, intrattenimento e produttività – e successivamente effettuare una tra le seguenti operazioni: Fare un acquisto in-app per guadagnare subito il 20% di quanto speso in Huawei Point (ogni punto Huawei equivale a un euro);

Condividere la promo con i propri contatti direttamente dalla pagina dedicata di AppGallery per avere la possibilità di vincere regali speciali;

Scaricare un’app e tentare la fortuna immettendo il codice dedicato nell’uovo di Pasqua per partecipare all’estrazione di tantissimi premi tra cui HUAWEI FreeBus 4i, HUAWEI P40 Pro, HUAWEI MateBook D14, oltre a numerosi buoni e voucher.

In merito all’iniziativa di Pasqua, Stephen Duan, General Manager Consumer Business Group Huawei Italia ha dichiarato:

“Anche quest’anno la festività di Pasqua sarà diversa dal consueto e sarà di più il tempo trascorso in casa. Con questa iniziativa vogliamo dare ai nostri consumatori qualche ulteriore opportunità per trascorrere un po’ di tempo e tentare la fortuna per vincere grandi premi come HUAWEI P 40 Pro, o semplicemente la possibilità di provare altre funzioni delle numerose app di shopping o di fitness, di intrattenimento, cibo e altro ancora disponibili su HUAWEI AppGallery”.

