Huawei Summer Wave, CROLLA il prezzo del Matepad 11

Il lato bello del Prime Day sta nei prezzi, mentre il lato intelligente sta nella qualità dei prodotti scelti. Quando si sposano queste due galassie, il risultato può essere una grande opportunità della durata di poche ore, a beneficio di quanti sanno scegliere, e in fretta, per alzare il livello della propria esperienza in digitale. Il tablet Huawei MatePad 11 2023 è una di queste occasioni perché il tablet è noto ed apprezzato, mentre il prezzo giunge a livelli mai incontrati prima.

Huawei Matepad, che sconto!

Un tablet del valore di 429,9 Euro va in offerta a soli 199 Euro e già questo dovrebbe far strabuzzare gli occhi: questo sì che è Prime Day! Ma se al tutto si aggiunge il coupon ABMWAVE12, ecco che l’ondata della Summer Wave di Huawei ti risucchierà immediatamente nel mare di sconti del Huawei Store e ti troverai con un Huawei MatePad 11 2023 al prezzo di soli 175 Euro. Esatto: un prezzo mai visto prima.

Il tablet ha 8GB di RAM e 128GB di memoria, display FullView (2560×1600, 275 ppi) da 120Hz e connettività Wifi 6 per offrire il massimo delle performance e della stabilità. Il processore Snapdragon 865 è garanzia di performance, mentre le fotocamere da 8+13MP completano le specifiche di bordo. Il tutto è supportato da un’ampia batteria da 7250mAh che garantisce ampia autonomia.

Nei 480 grammi di peso complessivo sono inclusi anche quattro generosi altoparlanti per un audio avvolgente e di livello per una migliore esperienza di intrattenimento o di ascolto in videochiamata (al servizio della quale sono disponibili anche 2 microfoni).

Stiamo parlando di oltre 250 Euro di sconto, ossia oltre il 50% del prezzo originale: what else?

In collaborazione con Huawei