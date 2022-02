Volkswagen vorrebbe acquisire una parte di Huawei

Secondo quanto riferito, Volkswagen sembra che sia in trattative con Huawei per l'acquisto della sua unità di guida autonoma: ecco cosa è emerso.

Perché Volkswagen vuole acquisire la divisione di Huawei?

Un nuovo rapporto indica che la casa automobilistica tedesca Volkswagen è in trattative con Huawei per una possibile acquisizione dell'unità del veicolo autonomo della società tecnologica. L'unità di guida autonoma del colosso cinese è un'impresa in rapida evoluzione che attinge in modo massiccio dalla ricca vena di tecnologia dell'azienda nell'evoluzione della guida autonoma. L'accordo dovrebbe valere diversi miliardi di euro, affermano le fonti.

Sebbene Huawei sia rimasta in silenzio in materia, questa potrebbe essere una situazione vantaggiosa per entrambe le società, poiché Huawei continua a fare i conti con il rigido regime sanzionatorio degli Stati Uniti che ha fortemente limitato i suoi affarri.

Il regime sanzionatorio aveva portato l'azienda a diversificare le altre attività, portando alla creazione di una serie di business che si occupavano di prodotti diversi. Anche Volkswagen China non ha rilasciato alcuna dichiarazione formale in merito alla notizia.

Dal 2019, quando la compagnia cinese ha creato l'unità di guida autonoma, è cresciuta rapidamente e in molti hanno ipotizzato che fosse al lavoro per sviluppare il suo veicolo autonomo. Tuttavia, l'obiettivo di Huawei è quello di essere un fornitore di componenti per diversi marchi automobilistici.

Volkswagen aveva perseguito il dominio dei veicoli elettrici con alcune delle ultime partnership strategiche. La nuova direzione nella ricerca del predominio nello spazio di guida autonomo sembra far parte degli obiettivi strategici della casa automobilistica tedesca. La Cina resta un terreno fertile per gli affari del colosso tedesco. In effetti, è stato il mercato più grande dell'azienda nel 2020 e le prospettive rimangono positive, tra le altre cose. E il ritmo di sviluppo delle soluzioni di guida autonoma è stato piuttosto rapido; proprio recentemente infatti, AutoX ha raggiunto un traguardo di 1.000 Robot Taxi distribuiti in tutto il paese.