Huawei P50 Pocket: finalmente disponibile anche da noi

Il colosso asiatico Huawei ha appena rilasciato in Italia il nuovo pieghevole P50 Pocket. È un device progettato per un pubblico amante della moda e fonde estetica, lusso e tecnologia. L'edizione Premium è stata sviluppata in collaborazione con la stilista Iris Van Herpen.

Huawei P50 Pocket: lusso e tecnologia in un corpo compatto

Come il modello da cui deriva, il telefono vanta il motore di immagine Huawei XD Fusion con Ultra Spectrum Image: ogni fotografia sarà unica e irripetibile; non di meno, la cerniera del flip-phone consente di piegare il prodotto facendolo diventare super compatto. Lo schermo intero misura 6,9 pollici e gode di un'aspect ratio di 21:9. Con la Cover Screen si possono visualizzare le notifiche anche senza aprire il prodotto.

Per l'occasione, Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia, ha dichiarato:

Per la serie HUAWEI P abbiamo continuato a esplorare le potenzialità di unire estetica, tecnologia e smart photography. Con HUAWEI P50 Pocket, abbiamo compiuto un ulteriore passo avanti in questo mondo e siamo riusciti a offrire un design pieghevole migliorato, così come una migliore esperienza fotografica per interazione più emozionanti e coinvolgenti.

Da noi il device arriva nella colorazione Premium Gold, progettata con l'ausilio della stilista Iris Van Herpen. Il design del gadget si basa sul principio della “simbiosi”: sul posteriore, il P50 Pocket cattura le ombre grazie alla trama in 3D. Non di meno, vanta l'iconico modulo fotografico del P50 Pro, con due anelli che contengono le lenti e la Cover Screen.

Il corpo è molto sottile, leggero, comodo e piacevole. Il pannello misura 6,9 pollici, supporta 1,07 miliardi di colori, la gamma P3 e ha ben 442 PPI sul pannello. Il refresh rate è di 120 hz e la frequenza al tocco di ben 300 Hz.

Arriviamo alla cerniera, che il team di R&S di Huawei ha sviluppato con anni di lavoro: è garantita per tantissime chiusure e può resistere ad ogni sollecitazione. L'Ultra Spectrum Camera Matrix è il prodotto della ricerca del brand per migliorare la tecnologia del comparto fotografico. Troviamo una lente True-Chroma da 40MP,

una super grandangolare da 13MP, lo snapper selfie Ultra Spectrum da 32MP e non solo. C'è un software all'interno del telefono, che è pensato per ottimizzare al meglio i ritratti e i selfie. Il sensore di grandi dimensioni serve invece per migliorare le immagini quando c'è poca luce ma, grazie all'estetica a conchiglia del prodotto, si possono fare selfie unici e irripetibili, semplicemente piegando un'unità.

Curiosamente, per la prima volta nella storia della telefonia, troviamo il rilevamento della protezione solare mediante l'app “Huawei Mirror“; questa opzione, oltre a preservare la pelle dai raggi solari, è perfetta per chi cerca di applicare al meglio il proprio make-up. e è ideale anche per perfezionare l’applicazione del

make-up.

Con la Cover Screen si possono visualizzare le notifiche, i promemoria, i memo, la musica, il meteo e non solo. Nel software poi, l'azienda ha posto l'accento sul tema della privacy. Quando è piegato, il flagship disattiva automaticamente le fotocamere, il microfono e il GPS. Vengono riattivi solo quando si apre nuovamente il prodotto.

Sotto la scocca troviamo una batteria da 4000 mAh con supporto alla fast charge da 40W. Completa il tutto un processore Qualcomm Snapdragon 888 in versione 4G, 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Ricordiamo che vi sono i servizi Huawei (HMS) e il sistema di bordo è Android senza il Play Store, personalizzato con EMUI 12. Le applicazioni si scaricano dall'AppGallery, lo store proprietario del brand.

Il telefono costa, sul Huawei Store, 1599,90€. Tuttavia, fino al 28 febbraio, i clienti riceveranno in regalo le Huawei FreeBuds Lipstick. In più, avranno la sostituzione gratuita dello schermo e della back cover nel primo anno successivo all'acquisto.