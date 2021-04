Huawei sta lanciando l’aggiornamento ad HarmonyOS 2.0 per il suo ultimo device foldable, il Mate X2. Di fatto, il colosso cinese ha recentemente iniziato a distribuire update OTA che hanno convertito l’interfaccia utente su molti dei suoi dispositivi più recenti dalla EMUI ad HarmonyOS. Ora, alcuni leakster hanno affermato di aver ricevuto la release completa del nuovo software proprietario.

Huawei Mate X2 con HarmonyOS 2.0: eccolo

Secondo un rapporto di NotebookCheck, noti informatori di Weibo, tra cui Changan Digital King e Digital Chat Station, hanno affermato di aver letto di utenti che hanno ricevuto l’aggiornamento principale di HarmonyOS (AKA HongMengOS in Cina) sui propri dispositivi. Allo stesso modo, un canale YouTube chiamato CREATOR STUDIO ha persino pubblicato un nuovo video, che fondamentalmente offre una panoramica di quella che sembra essere la nuova interfaccia utente sul Mate X2.

Guardando questo video, lo YouTuber afferma che lo smartphone pieghevole esegue “HarmonyOS 2.0.0 Developer Beta 3.” Inoltre, i leakster hanno anche affermato che l’aggiornamento è stato rilasciato anche agli utenti finali. Per chi non lo sapesse, questo firmware è il sistema operativo interno del gigante tecnologico cinese che è stato costruito da zero. Tuttavia, le numerose fughe di notizie emerse di recente rivelano che le sue molteplici schermate iniziali, la navigazione basata sui gesti, le icone delle app e altre interfacce assomigliano ancora moltissimo ad Android.

Tenete presente che questo è ancora un rapporto non confermato al momento, quindi vi consigliamo di prenderlo con “un pizzico di sale”. Sfortunatamente, dovremo aspettare che ulteriori informazioni vengano a galla prima di fornire anche dichiarazioni concrete. È possibile che la società stia lanciando il nuovo aggiornamento in Cina in modo scaglionato mediante server, quindi possiamo aspettarci che presto saranno inclusi più dispositivi in questa lista. Pertanto, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti in merito che arriveranno a breve.

