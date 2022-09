HUAWEI Sound Joy: altoparlante portatile SPETTACOLARE a prezzo wow

Se stai sgranando gli occhi sappi che sei in buona compagnia. Offerta spettacolare quella di Amazon che propone le HUAWEI Sound Joy al 40% in meno. Sbrigati perché i pezzi disponibili non saranno molti. Metti subito nel tuo carrello HUAWEI Sound Joy, in offerta a soli 89,99 euro, invece che 149,90 euro.

Questo potente speaker Bluetooth targato HUAWEI ha un design elegante e una forma molto particolare. Ricorda infatti una borraccia per bici da corsa. Grande autonomia, compattezza e qualità del suono, rendono questo altoparlante, la scelta giusta per ogni occasione.

Non farti scappare questa offerta di Amazon che ti fa risparmiare il 40%. Acquista subito HUAWEI Sound Joy, a soli 89,99 euro.

HUAWEI Sound Joy. grande potenza in un piccolo spazio

Metti la tua Sound Joy nello zaino e ti accorgerai che occupa pochissimo spazio. Prova a inserirla nel portaborraccia della tua bici per goderti la musica senza bisogno di cuffie. Dotata anche di una maneggevole cinghia per portarla sempre con te.

Nonostante le apparenze, questo speaker è molto potente. Vanta infatti un sistema di altoparlanti a 2 vie Devialet da 79 dBA, e possiede la tecnologia Devialet SAM per l’allineamento del segnale e della pressione di uscita acustica. La gigantesca batteria da 8,800 mAh gli permette di avere un’autonomia di 26 ore senza ricaricare.

Come si collega al tuo dispositivo HUAWEI Sound Joy? Scuotendolo. No, non sto scherzando, basta shakerare la cassa portatile per abbinarla al tuo dispositivo con Bluetooth attivo in ricezione. Una bella trovata per un bellissimo speaker.

Goditi la musica che vuoi, in ogni posto che desideri. Compra subito, in offerta su Amazon, HUAWEI Sound Joy, a soli 89,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.