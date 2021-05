Huawei ha appena comunicato di aver “rimescolato” i dirigenti all'interno delle sue aree di competenza; Richard Yu diventa CEO di Smart Car Solutions BU.

Il marchio cinese di smartphone Huawei ha annunciato che la società ha rimescolato i dirigenti all'interno dell'azienda. Come parte di questo, Richard Yu, Presidente di Huawei, è stato rimosso dalla posizione di CEO di Huawei Cloud.

La società ha ora nominato Zhang Ping come nuovo CEO di Huawei Cloud. Richard Yu è stato ora nominato CEO della nuova BU Smart Car Solution e continuerà ad essere CEO di Consumer BG. Inoltre, Wang Jun è stato nominato Presidente della BU Smart Car Solution.

L'azienda si è concentrata troppo sul rimpasto dei dirigenti e lo ha fatto regolarmente. Per esempio, all'inizio di quest'anno, Richard Yu ha aggiunto diverse nuove posizioni, per lo più legate al business Cloud.

La società afferma che lo scopo dell'adeguamento è rafforzare la sinergia tra mobile e cloud computing e integrare ulteriormente le capacità di base, migliorare l'efficienza operativa interna, rafforzare il layout aziendale di Internet e promuovere lo sviluppo ecologico.

Il mese scorso, Xu Zhijun, presidente di turno di Huawei, è stato nominato presidente di Huawei Cloud e, all'epoca, Richard Yu è stato nominato CEO di Huawei Cloud. Ora, in questo nuovo rimescolamento, è stato sostituito dall'unità Huawei Cloud.

Si dice che Richard Yu abbia completato la parte dell'integrazione delle risorse e ora voglia concentrarsi su altre attività. Xu Zhijun continuerà a essere il presidente della BU Cloud e utilizzerà risorse a livello di gruppo per promuovere e sviluppare il business dell'area online.

Richard Yu si concentrerà ora maggiormente sul settore delle Smart Car insieme al Consumer Business. Il gigante tecnologico cinese ha istituito la sua BU Smart Car Solution a maggio 2019 e fornisce componenti incrementali per auto connesse intelligenti relative alla guida intelligente, al cruscotto intelligente, alle reti di nuova generazione.

Xu Zhijun ha anche rivelato che Huawei ha investito circa 1 miliardo di dollari in questo business. Aggiunge che anche se la società non si occupa di mercati esteri, un fatturato medio annuo di 10.000 yuan per veicolo è sufficiente per Huawei.

Non di meno, la compagnia ha annunciato due strategie commerciali per lo sviluppo del business delle smart car: uno è diventare un fornitore di parti e soluzioni e l'altro è concentrarsi sulla creazione di un ecosistema, MDC Ecology.

Huawei

Elettronica