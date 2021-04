Ieri, Huawei ha tenuto la diciottesima Global Analyst Conference nella sua sede di Shenzhen. Xu Zhijun, vicepresidente e presidente di turno del brand, ha affermato che le smart car della BU sono un settore su cui l’azienda si concentrerà in futuro. Afferma inoltre che Huawei Car offre le funzioni più complete.

Huawei investe nel settore automotive

Huawei ha investito più di 1 miliardo di dollari in componenti per auto intelligenti quest’anno e si tratta di un investimento in componenti di ricerca e sviluppo. La Cina ha 30 milioni di veicoli ogni anno e la crescita futura sarà ancora maggiore. Con questa cifra, l’OEM cinese non ha bisogno di entrare nei mercati al di fuori di quello locale per avere successo. Ovviamente, il marchio spera di essere un’azienda globale in qualsiasi settore, non solo in terra natale.

Xu Zhijun ha affermato che ogni componente prodotto da Huawei ora è stato utilizzato sul mercato. Durante il Salone dell’Auto di Shanghai, Huawei Car fornirà a tutti un’esperienza di guida autonoma nell’area urbana:

La nostra squadra sta facendo il meglio e spero che facciano il meglio. Non so se ce ne vantiamo. Mi hanno detto che la nostra macchina può raggiungere 1.000 chilometri di guida autonoma ininterrotta nell’area urbana, che è molto meglio di Tesla.

Sebbene molti veicoli elettrici che arriveranno sul mercato si chiameranno “Huawei Car”, non sono di Huawei nel vero senso della parola. La società ha più volte affermato che “non costruisce veicoli” ma mira ad “aiutare le case automobilistiche a costruire buone macchine“. Ciò significa che potremmo non vedere nessuna macchina con il logo della compagnia di Ren Zhengfei. Ad ogni modo, la società rivendicherà la gloria per le auto che aiuta altre società a costruire.

Secondo Xu Zhijun, la decisione di non costruire automobili non è stata facile. Il dirigente sostiene che la società ha dovuto considerare le sue opzioni per molti anni prima di fare una scelta. Al momento, la società ha un’intesa con almeno tre costruttori e parteciperà in modo significativo alla produzione di veicoli intelligenti di queste società.

