Huawei Pura 70: il giusto inizio per un super Back to School

Un selfie con gli amici. La foto di gruppo. Lo scatto al campetto. Il ritratto da postare. Back to School non significa soltanto il ritorno a scuola ed ai ritmi dell’anno scolastico, ma anche il ritorno ad una socialità che è l’essenza della quotidianità. In ognuno di questi momenti, avere in mano un Huawei Pura 70 significa avere a disposizione quello che è molto semplicemente il miglior cameraphone disponibile sulla piazza. Il miglior comparto fotografico certificato tra gli smartphone di ultima generazione, infatti, è proprio quello della linea Pura di Huawei: dietro al progetto XMage c’è tutto ciò che il brand ha voluto riversare in questa grande scommessa, mettendo ancora una volta un proprio smartphone ai vertici di questa speciale classifica.

Se il Pura 70 ed il Pura 70 Pro vengono ad essere delle occasioni speciali proprio in questo frangente, è merito degli sconti che il back to school ha fatto esplodere proprio in queste ore: per pochi giorni sarà possibile avere lo smartphone Huawei al suo miglior prezzo di sempre ed in aggiunta uno smartwatch in regalo, ma l’occasione durerà molto poco e bisogna affrettarsi per evitare che l’offerta sfumi.

Scegliere un Pura 70

La linea Pura 70 mette insieme il meglio di ciò che gli smartphone del 2024 hanno portato sul mercato, con alcune peculiarità uniche a rendere il progetto particolarmente esaltante. Tra i punti di forza si segnala anzitutto il nuovo display Kunlun Glass, che moltiplica la resistenza rendendo il dispositivo ancor più durevole: è noto come lo schermo sia la componente più fragile e quella che in molti casi determina la durata del dispositivo, ma nel caso di Huawei è proprio in questa componente che sono stati riversati sforzi ulteriori per garantire resistenza e durata – oltre alla qualità dei pixel ed alla definizione.

Dotati di bordi sottilissimi e di una scocca particolarmente curata, gli smartphone della linea Pura 70 hanno tra le proprie qualità anche qualcosa che altri non possono in alcun modo realizzare: le istantanee ultra veloci sono una caratteristica unica che mette nei sensori dello smartphone fotografie ad altissimo impatto emotivo, riuscendo ad archiviare momenti che nessun altro dispositivo potrebbe catturare.

Comprendere la qualità unica del comparto fotografico dei Pura 70 e Pura 70 Pro significa capire quanto un dispositivo simile possa fare la differenza tanto sui propri profili social, quanto per arricchire le progettualità dei content creator, fino a diventare un valore aggiunto per social media manager e professionisti di vario tipo. La fotografia è infatti un asset che può creare valore in ogni momento, soprattutto quando si sceglie di affidarne la qualità allo strumento che si ha sempre in tasca.

A tutto ciò ci si aggiunta la doppia ricarica Super Charge ed una AppGallery sempre più ricca di opportunità: Pura 70 e Pura 70 Pro non sono comuni smartphone, ma una scelta chiara di performance e stile.

La scelta è tra il nero e il bianco, le linee sono quelle della filosofia Aesthetics Forward abbracciata da Huawei con questa nuova generazione. Entrambi dual SIM, entrambi resistenti ad acqua e polvere (IP68), entrambi con display OLED (6,6 pollici in un caso, 6,8 pollici nell’altro, ma entrambi con l’impressionante quantità di 460PPI a definirne la qualità). Le performance aumentano con la versione Pro grazie ad una CPU octa-core, mentre la memoria interna è in entrambi i casi pari a 256GB. La batteria raggiunge i 4900 mAh con il Pura 70 e i 5050 mAh con il Pura 70 Pro.

L’offerta

Cosa accomuna i due device è l’incredibile offerta disponibile in queste ore e per pochi giorni ancora. In entrambi i casi, infatti, il prezzo cade di 200 Euro:

Huawei Pura 70 da 999 a 799 Euro

Huawei Pura 70 Pro da 1199 a 999 Euro

In entrambi i casi, oltre al miglior prezzo di sempre, c’è in regalo anche uno smartwatch Huawei GT 3 Pro Black ad arricchire tanto l’occasione, quanto l’esperienza mobile risultante. La sinergia tra i due device non è soltanto in termini di somma delle due componenti: è nel modo in cui la propria quotidianità viene ad avere un sapore nuovo, una velocità maggiore ed una capacità di catturare il presente per vivere una nuova stagione ai massimi livelli. Questo è back to school: è un nuovo inizio, e merita di cominciare nel migliore dei modi.

In collaborazione con Huawei