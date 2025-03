Huawei potrebbe anticipare tutti con il primo smartphone arrotolabile

Huawei continua a dimostrare la sua capacità di innovazione, nonostante le sanzioni statunitensi, confermandosi come uno dei protagonisti più attivi nel mercato dei dispositivi pieghevoli.

Dopo il lancio globale di Huawei Mate XT Ultimate Design, smartphone trifold con uno schermo in grado di raggiungere i 10 pollici, l’azienda cinese sembra pronta a compiere un ulteriore salto in avanti.

Secondo un post su Weibo del noto leaker @Setsuna Digital, Huawei potrebbe a breve trasformare un brevetto in realtà, producendo in massa uno smartphone arrotolabile.

Cosa sappiamo al momento sullo smartphone arrotolabile di Huawei

Questa tecnologia sviluppata da Huawei permetterebbe agli utenti di regolare le dimensioni dello schermo grazie a motori, rulli e magneti, offrendo un dispositivo compatto che si trasforma in un display più grande quando necessario.

Il brevetto di Huawei, depositato nell’aprile 2020, descrive un sistema che permette di espandere lo schermo senza creare antiestetiche pieghe: un problema comune nei dispositivi foldable attuali. Se il progetto dovesse concretizzarsi, Huawei potrebbe essere la prima azienda ad offrire al pubblico uno smartphone rollable, anticipando persino Samsung, che ha mostrato un prototipo trifold durante l’evento Unpacked 2025. Tuttavia, la limitata disponibilità dei dispositivi Huawei negli Stati Uniti potrebbe lasciare a Samsung il compito di introdurre questa innovazione nel mercato americano.

I vantaggi degli smartphone arrotolabili rispetto ai modelli foldable tradizionali sono evidenti: oltre all’assenza di una piega visibile, questi dispositivi offrono una maggiore flessibilità d’uso, combinando la portabilità di uno smartphone con la versatilità di un tablet. Tecnologie simili sono state esplorate anche da altri produttori, come Motorola, che nel 2022 ha presentato un concept con schermo espandibile da 4 a 6,5 pollici. Samsung, dal canto suo, ha registrato un brevetto nel 2019 per uno schermo che aumenta le sue dimensioni del 50%, trasformando un telefono da 6 pollici in un tablet da 9.

Tuttavia, la sfida di Huawei sarà quella di rendere tale tecnologia accessibile su larga scala e, in virtù dei costi da sostenere per mettere le mani sul Mate XT, possiamo già immaginare un prezzo di vendita a dir poco proibitivo.