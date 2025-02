Huawei Mate XT, il lancio globale è arrivato: quanto costerà in Europa?

Il nuovo Huawei Mate XT Ultimate Design è finalmente pronto a conquistare il mercato internazionale, dopo essere stato avvistato per la prima volta in Cina lo scorso settembre.

Questo dispositivo porta con sé un’autentica rivoluzione nel panorama mobile, essendo il primo smartphone trifold a raggiungere una distribuzione globale. Pensato per un pubblico di nicchia, Huawei Mate XT si rivolge a coloro che cercano l’innovazione in ambito tecnologico, con un design che non passa inosservato e prestazioni all’avanguardia.

Huawei Mate XT: caratteristiche e prezzo della versione globale

Il principale tratto distintivo di Huawei Mate XT è il suo display pieghevole che, grazie a un meccanismo a doppia cerniera, passa dall’essere un semplice smartphone a diventare un vero e proprio tablet. Quando è completamente aperto, lo schermo raggiunge una diagonale di 10,2 pollici, mentre nelle configurazioni intermedie offre due dimensioni alternative: 6,4 e 7,9 pollici. Nonostante la complessità ingegneristica, Huawei è riuscita a mantenere uno spessore incredibilmente ridotto grazie all’Advanced Precision Hinge System.

Le specifiche tecniche non deludono: Huawei Mate XT è equipaggiato con 16 GB di RAM, 1 TB di memoria interna, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, oltre a una batteria da 5.600 mAh. La fotocamera tripla posteriore, con sensori da 50, 12 e 12 megapixel, può contare sulla tecnologia Ultra Aperture XMAGE per ottenere scatti di qualità eccellente. Con un peso di 298 grammi, il dispositivo è pensato per chi non vuole rinunciare alla portabilità pur avendo a disposizione un’esperienza multitasking di alto livello.

Il costo, com’è facile immaginare, rappresenta uno scoglio importante: per il mercato europeo, si parla di un prezzo fissato a 3.499 euro, fuori dalla portata di molti utenti. Oltre al Mate XT, Huawei ha presentato altre novità fra cui il MatePad Pro 13.2, un tablet con display OLED PaperMatte da 2.8K pensato per i professionisti, e gli auricolari FreeArc, caratterizzati da un design open-ear che garantisce comfort e piena libertà di movimento.