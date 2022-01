Huawei P50 Pro e Pocket: quando arriveranno da noi

A luglio, Huawei ha presentato i nuovi P50 e P50 Pro come i suoi due principali smartphone di punta nel 2021. Tuttavia, i dispositivi sono arrivati ​​con molti sacrifici a causa dei ban statunitensi contro la versione cinese. Ad esempio, nessuno di questi dispositivi ha la connettività 5G e presentano lo Snapdragon 888 in versione “solo LTE”.

Huawei P50 Pro e Pocket: da noi arriveranno il 12 gennaio

Huawei ha perso parte del suo fascino sui mercati globali e questo spiega perché l'azienda è così riluttante a lanciare smartphone negli altri paesi al di fuori della Cina. Dopotutto, i clienti globali dipendono ancora troppo dipendenti dai servizi mobili di Google che alimentano gli smartphone Android, e questo è qualcosa che attualmente manca agli smartphone del marchio cinese. Nonostante ciò, l'azienda ha introdotto il P50 – con tutti i suoi limiti – in Europa. Ora pare che voglia portare anche il P50 Pro e il suo pieghevole P50 Pocket recentemente rilasciato.

Questo accadrà molto presto. Secondo un rapporto, il colosso di Ren Zhengfei lancerà i due smartphone fra due giorni, ovvero il 12 gennaio. Il fatto più interessante è che è in arrivo anche il P50 Pocket che è stato rilasciato a dicembre, mentre il P50 Pro ha impiegato diversi mesi per raggiungere i mercati globali. La conferma sembra abbastanza affidabile in quanto arriva dalla filiale malese di Huawei.

L'account Malaysia della società elencato entrambi gli smartphone sul suo sito ufficiale. La filiale ha riferito infatti le specifiche e caratteristiche principali dei telefoni in questione e si nota che sono fondamentalmente, le stesse delle varianti cinesi.

Tuttavia, vale la pena notare che Huawei P50 Pro includerà il SoC Qualcomm Snapdragon 888 mentre in Cina è disponibile con il SoC Kirin 9000. L'SD888 è anche all'interno del P50 Pocket e nessuno di questi telefoni ha connettività 5G.

Sul versante software invece, entrambi i dispositivi eseguiranno EMUI 12 basata su Android anziché HarmonyOS.