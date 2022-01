Huawei P50 Pocket: ecco quanto costerà da noi

Huawei sta per affacciarsi nuovamente in Europa e intende presentare il nuovo P50 Pocket anche sul mercato nostrano. Purtroppo però, le premesse, sembrano essere un po' fallimentari: senza 5G, senza app Google e con un prezzo di listino superiroe ai competitor… la sfida si complica ulteriormente.

Huawei: i prezzi del flip phone sono un po' elevati

Huawei prevede di portare in Europa gli attuali smartphone P50 Pocket senza app Google. Se ne parla da tempo ed ora ci sono le prime entusiasmanti indicazioni sulla struttura dei costi per il mercato europeo. L'OEM cinese si attiene alla sua strategia di offrire anche i propri smartphone di punta a prezzi adeguati. Tuttavia, a nostro avviso, questa non è un'idea particolarmente buona perché manca ancora in alcuni aspetti.

Senza Google e senza modem per la connettività di quinta genereazione, il marchio non può introdurre un telefono pieghevole dal prezzo a quattro cifre.

Il nuovo Huawei P50 Pro sarà lanciato in Europa per circa 1200 euro. Segnaliamo che questi prezzi potrebbero essere leggermente diversi a seconda del Paese di riferimento.

P50 Pro Europe price is 1199 Euro……

P50 Pocket Euro price is 1622 Euro….

Hold my beer pic.twitter.com/upnlcPHRC0 — Snoopy (@_snoopytech_) January 5, 2022

L'ancora più recente P50 Pocket, il diretto competitor del Samsung Galaxy Z Flip 3, avente processore Snapdragon 888 ma senza modem 5G, dovrebbe partire da ben 1600 euro. Purtroppo, il già citato smartphone device della rivale coreana è già disponibile a meno di 1000 euro.

Quale sarà il futuro del colosso di Ren Zhengfei? Acquisterete il nuovo pieghevole cinese o opterete per una soluzione Made by Samsung? Fateci sapere.

Nelle news correlate segnaliamo che la compagnia sta perdendo terreno nel campo della telefonia mobile e il suo fatturato sta calando vistosamente anno dopo anno.