Huawei P50 Pro contro Google Pixel 6 Pro: chi è il più veloce?

Un test di velocità tra il Huawei P50 Pro e il Google Pixel 6 Pro ha lasciato un risultato finale molto inaspettato; di fatto, il chip Tensor di quest'ultimo ha una frequenza di clock di picco leggermente inferiore a quella del rivale e il SoC di HiSilicon dimostra che può ancora dire “la sua”.

Huawei P50 Pro vs Google Pixel 6 Pro: chi vince?

Un'altra affascinante resa dei conti per smartphone è stata effettuata dallo YouTuber TechNick, questa volta coinvolgendo il nuovo Google Pixel 6 Pro che si confronta con il P50 Pro di Huawei lanciato a luglio. Questo è dotato del processore Kirin 9000 di HiSilicon, mentre il primo è dotato del Tensor proprietario. Come accennato in precedenza, il Kirin 9000 ha un vantaggio in termini di frequenza di clock a 3,13 GHz rispetto a 2,8 GHz, ma è sostanzialmente più vecchio della controparte BigG, con il chip di Google che gode anche di due core principali contro il singolo core principale del Kirin.

Nel corso del test, il dispositivo di Huawei ottiene la prima vittoria caricando la schermata iniziale più velocemente del suo rivale ed essendo più reattivo per quanto riguarda lo sblocco delle impronte digitali. Il secondo round principale è molto ravvicinato, con le app che si aprono e si chiudono a un ritmo rapido, ma il Pixel 6 Pro vince con un punteggio di 15 punti contro i 13 punti dello sfidante. I controlli sulla gestione della RAM danno anche un punto in più al flagship di Mountain View, che vince la gara complessiva di 17 punti a 15 punti.

Morale della favola: il risultato sorprende e rende felici i fan del marchio cinese. Il Kirin 9000 ha sicuramente retto bene considerando che è stato lanciato nel quarto trimestre del 2020. Va sottolineato fuori che il P50 Pro stava utilizzando la modalità prestazioni, anche se ciò non dovrebbe sminuire troppo il suo impressionante risultato complessivo contro il nuovissimo smartphone di casa Google.