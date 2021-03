I rendering degli smartphone Huawei P50 Pro e Huawei P50 sono già stati pubblicati sul Web e ora un insider ha pubblicato un video che mostra l’estetica completa della variante standard. Possiamo ammirare il design ufficioso del prodotto in tutto il suo splendore.+

Huawei P50: bello, bello e possibile

Allo stesso tempo, OnLeaks ha fornito succulenti dettagli in merito al flagship Huawei P50. Lo smartphone godrà di un display piatto con una diagonale di 6,3 pollici, una struttura in metallo e un pannello posteriore in vetro. Le dimensioni dello smartphone sono 156,7 x 74 x 8,3 mm, ma tenendo conto della sporgenza del blocco fotocamera, lo spessore salirà a 10,6 mm. In termini di dimensioni, il P50 è notevolmente più grande del suo predecessore. Di fatto, le dimensioni dell’Huawei P40 sono 148,9 x 71,06 x 8,5 mm.

Il tipster ha anche pubblicato un rumor secondo cui il Huawei P50 potrebbe essere il primo smartphone con un sensore in formato ottico da 1 pollice. Ma questo non è stato ancora confermato in alcun modo. Al contrario, è confermata la presenza di altoparlanti stereo (uno sul bordo inferiore e uno sul bordo superiore), dello scanner di impronte sotto lo schermo e dell’emettitore IR per il controllo dei dispositivi domestici.

Il video è stato pubblicato da Steve Hemmerstoffer, alias OnLeaks. Ci sono già molte fughe di notizie confermate sul suo account, quindi la sua affidabilità è decisamente molto elevata. Ricordiamo che all’inizio di gennaio ha pubblicato dei rendering di alta qualità degli smartphone Samsung Galaxy S21 e Galaxy S21 Ultra, che sono stati successivamente pienamente confermati.

Nelle news correlate, Richard Yu, CEO di Consumer Business di Huawei, ha affermato che AppGallery ha ora più di 530 milioni di utenti attivi mensilmente, con un tasso di crescita annuale dell’83%. Alla fine del 2020, l’app store di AppGallery aveva ottenuto 384 miliardi di download. Ha anche aggiunto che 2,3 milioni di sviluppatori stanno sviluppando app mobili per AppGallery, con un incremento pari al 77% rispetto al 2019. Il direttore della cooperazione internazionale di Huawei Zhang Zhe ha confermato che il numero di applicazioni ottimizzate per HMS Core è più che raddoppiato in un anno.

