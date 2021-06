Il colosso manifatturiero Huawei rilascerà la sua nuova ammiraglia il 29 luglio. L'azienda ha posticipato il lancio di questo dispositivo per ovvi motivi. Tuttavia, le speculazioni affermano che l'OEM non ritarderà nuovamente il debutto della serie P50.

Huawei P50: anche in rosa “shocking”

Con l'avvicinarsi del tempo di rilascio, diverse indiscrezioni sui futuri flagship del brand cinese hanno continuato ad emergere. Oggi, abbiamo scovato un'immagine reale del suddetto dispositivo top di gamma.

Dalla nuova foto vediamo che la parte posteriore di questo dispositivo è sostanzialmente identica ai rendering che sono stati avvistati online nelle scorse settimane. Ovviamente, il dirigente di Huawei, Yu Chengdong, da allora ha rilasciato i render ufficiali di questo dispositivo. Questo device utilizza uno schema composto da quad sensori inseriti in un doppio anello e la forma complessiva che ne consegue… è davvero unica.

Ad ogni modo, ciò che sorprende è la colorazione avvistata. Si nota una struttura rosa simile alla tecnologia del diamante di cristallo. La parte posteriore emana una speciale trama brillante e l'intero corpo è tinto completamente di rosa. Anche la base della fotocamera posteriore è del suddetto colore.

Inoltre, diversi leakster hanno rivelato che il dispositivo riceverà due versioni. Una adotterà il chip Snapdragon 888 4G, l'altra invece, utilizzerà il chip Kirin 9000L.

Tuttavia, la versione Snapdragon 888 4G che Huawei P50 porterà non è diversa dalla precedente versione 5G in termini di prestazioni. È solo priva del modem 5G per via dei ban statunitensi.

Per quanto riguarda il Kirin 9000L, si noti che questa è una versione a basso profilo del chip Kirin 9000 originale; utilizza il processo EUV a 5 nm di Samsung e il design generale è simile a quello del Kirin 9000E ma con un'architettura leggermente differente.

Il CEO dell'azienda consumer di Huawei, Yu Chengdong, ha affermato che la serie Huawei P50 introdurrà funzioni innovative come un sistema di imaging di alto livello. Non di meno, sarà presente HarmonyOS 2.0 sotto la scocca. Il funzionrio ha affermato a tal riguardo:

Non importa quanto sia difficile, la determinazione di Huawei di fornire ai consumatori globali una migliore esperienza utente e prodotti migliori non cambierà. Speriamo di far prosperare l'ecosistema di Hongmeng con più partner e sviluppatori e di fornire ai consumatori globali un'esperienza migliore, prodotti migliori e servizi migliori.

Huawei

Smartphone