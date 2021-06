Nella giornata di ieri abbiamo parlato delle nuove indiscrezioni relative ai futuri smartphone top di gamma di casa Huawei. La serie P50 sarà una gamma di telefoni premium senza precedenti per il colosso cinese. In più, abbiamo sentito che la data di lancio non sarebbe stata più posticipata… e meno male. A confermare ciò è stato il CEO dell'azienda in persona.

Huawei P50 Series: i flagship arrivano il 29 luglio

Oggi invece, abbiamo ricevuto informazioni più interessanti e precise. Un noto tipster di Weibo ha pubblicato un numero binario (1011011001) accanto al nome del P50. Se trasformiamo questo codice in un decimale, otterremo il numero 729. Quindi, se le nostre ipotesi sono vere, i futuri modelli della linea di punta Huawei arriveranno sul mercato il 29 luglio.

Tuttavia, molti altri blogger di Weibo hanno scoperto che la maggior parte della serie Huawei P50 in stock in questa fase sono principalmente versioni con modem 4G. Ma non sfoggiano il già citato chipset di Qualcomm ma saranno dotati di una particolare iterazione del Kirin 9000 privo del supporto alle reti 5G.

Ebbene, al momento sappiamo quasi tutti sui suoi punti di forza. Huawei P50 utilizzerà un design simile a quello di Honor 50: ci sarà una multi-camera a doppio anello sul retro e quest'ultimo dovrebbe essere dotato di un CMOS della fotocamera principale IMX707 f/1.8 con una lunghezza focale di 18~125 mm. Pertanto, l'ottica sarà in grado di raggiungere uno zoom ottico 5x.

L'intera macchina dovrebbe misurare circa 156,7 x 74 x 8,3 mm (inclusa la sporgenza della fotocamera posteriore, 10,6 mm). Ma l'obiettivo della versione finale potrebbe essere leggermente più sottile di quello visto nei rendering attuali.

Naturalmente, i telefoni di questa linea funzioneranno con HarmonyOS 2.0 fuori dalla scatola. Ciò significa che stiamo parlando del primo telefono di punta che verrà fornito con il sistema operativo sviluppato da Huawei. Quest'ultimo è noto per essere (sulla carta) il presunto “Android Killer“. E ci sono tutte le ragioni per pensare che questa strategia possa funzionare.

Intendiamo che HarmonyOS è stato sviluppato come “un sistema operativo per tutto“. Mentre Google si impegna per rendere il suo Android compatibile con vari prodotti IoT, Huawei ha messo l'idea al centro. Sappiamo già che agli utenti questo sistema è piaciuto molto. Non di meno, sappiamo che brand come Midea, Meizu e altri sceglieranno questo software al posto di Android nel prossimo futuro.

