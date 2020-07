Huawei P30 Lite è scontato del 40% su eBay, ma non solo: rientra anche nella speciale promozione, che ti consentirà di ottenere uno sconto aggiuntivo del 5%. Ecco come poterlo avere spendendo soltanto circa 185€!

Huawei P30 Lite: doppio sconto su eBay

Questo smartphone medio di gamma, lanciato ufficialmente nel 2019, è decisamente fra i più apprezzati dagli utenti per una serie di motivi. Non solo appeal estetico e buona fotocamera principale (composta da 3 sensori), dalla sua c’è anche ampio spazio di archiviazione (128GB), supporto al dual SIM dual stand-by e una dimensione – sufficientemente compatta – da permettere l’utilizzo con una sola mano per eseguire determinate operazioni.

Il medio di gamma del colosso cinese lo abbiamo testato con soddisfazione. Ti riportiamo il giudizio finale della recensione di Huawei P30 Lite:

“…un device mid range che gioca per molti aspetti a fare il top di gamma e ci riesce abbastanza bene: dall’autonomia energetica al comparto fotografico, Huawei P30 Lite è uno smartphone ben riuscito.”

Naturalmente, a bordo di questo device troverai anche tutto il supporto dei Google Mobile Services, incluso naturalmente il Google Play Store.

Come anticipato, Huawei P30 Lite è adesso disponibile in vendita con uno sconto doppio del 40+5%. Ecco come funziona la speciale promozione in corso su eBay:

collegati a questo indirizzo e metti nel carrello il tuo Huawei P30 Lite, già scontato del 40% (lo trovi quindi 194,99€ invece di 324,99€);

al momento di pagare, non dimenticare di inserire lo speciale coupon “ PITSMART10 “per ottenere un’ulteriore riduzione di prezzo del 5%;

Ti ricordiamo che le spedizioni per questo oggetto sono assolutamente gratuite oltre che rapide: in pochi giorni riceverai il tuo nuovo smartphone direttamente a casa. Inoltre, se sceglierai di pagare utilizzando PayPal, potrai godere della “Garanzia Cliente eBay” a tutela della tua transazione.

