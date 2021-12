Huawei P30 Lite si aggiorna: qual è il contenuto della build?

Huawei P30 Lite riceve l'aggiornamento con le patch di sicurezza aggiornate al mese di novembre, lo stesso giorno in cui il fratello Huawei P30 riceve la prima beta della EMUI 12. Il modello P30 Lite, lanciato nel 2019 come soluzione alternativa con un rapporto qualità/prezzo estremamente interessante – e ovviamente facendo leva su un brand che ha realizzato vendite da capogiro -, sta ricevendo l'update con il firmware 10.0.0.520 dal peso di 212 MB.

Ecco le patch di sicurezza di novembre per Huawei P30 Lite

All'interno del changelog relativo alla build in fase di rilascio, il colosso cinese fa menzione delle patch di sicurezza e ovviamente di tutta una serie di miglioramenti per quanto riguarda la stabilità del sistema, l'esperienza utente e ovviamente della sicurezza a 360°. Sebbene la compagnia sia ancora impegnata a supportare il device per quanto riguarda le patch di sicurezza, non è ancora chiaro se Huawei deciderà di rilasciare la EMUI 12 per questo dispositivo.

In attesa che Huawei P30 Lite si aggiorni, gli utenti possono controllare la disponibilità della nuova build tramite il menu Impostazioni > Aggiornamenti di sistema > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Quali sono le alternative a Huawei P30 Lite

Per quanto Huawei P30 Lite sia un device tutto sommato in grado di garantire una buona esperienza utente, è chiaro a tutti che ormai si avvia verso la fine del supporto da parte dell'azienda. A tal proposito, se volete acquistare un device completo, potente, prestante, con un ottima fotocamera e un supporto assicurato di 3 anni, vi consigliamo di non perdere questa incredibile offerta Amazon per Samsung Galaxy A52s 5G.

Le migliori offerte di oggi per Huawei P30 Lite : tutti i prezzi

31,9€: il prezzo offerto da Amazon è oggigiorno la miglior soluzione in assoluto per l'acquisto di un Huawei P30 Lite.

Vedi tutti i prezzi disponibili consultando questa semplice tabella