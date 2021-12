Huawei P30 si aggiorna: tutte le novità per l'iconico device

A seguito della partenza del programma beta della EMUI 12 per Huawei Nova 5T, in queste ore il colosso cinese ha avviato anche il rilascio della prima beta della EMUI 12 per Huawei P30, uno dei device più iconici e apprezzati mai realizzati da Huawei. Dalle informazioni condivise in rete, infatti, apprendiamo che il device Android sta iniziando a ricevere la build 12.0.0.123 dal peso di ben 4.66 GB.

Arriva la prima beta della EMUI 12 per Huawei P30

Considerando la propagazione del firmware a partire dal Medio Oriente, è molto probabile che l'aggiornamento inizierà a fare capolino anche in Europa nel corso delle prossime settimane. Gli utenti iscritti al programma beta della EMUI troveranno una notifica di aggiornamento OTA per scaricare la prima beta della EMUI 12, ma alternativamente si potrà controllare manualmente la disponibilità dell'update tramite l'apposito pannello degli aggiornamenti software nelle impostazioni generali del telefono.

Il changelog fa riferimento a numerose novità software, tra cui il rinnovato pannello delle notifiche, Huawei Share migliorato, il nuovo design della UI, la funzionalità MeeTime e tanto altro.

Cosa offre il mercato?

Huawei P30 ha fatto la storia del settore mobile: ha portato Huawei in vetta alla classifica del mercato mobile e ha conquistato il cuore di milioni di utenti in tutto il mondo per la qualità delle fotocamere e l'esperienza utente di primo livello. A distanza di vari anni dalla sua entrata in commercio, il device potrebbe risultare un po' stretto per chi è alla ricerca di uno smartphone con specifiche più recenti e soprattutto con molti anni di supporto software assicurati in futuro.

In questo caso non possiamo fare altro che consigliarvi di prendere in considerazione le numerose offerte di Amazon sulla gamma Samsung Galaxy S21. Sono tutti smartphone di primo livello, con molti anni di supporto software assicurati e già adesso aggiornati ad Android 12.

