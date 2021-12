Huawei Nova 5T si aggiorna: le novità della EMUI 12 beta

Huawei Nova 5T riceve la prima beta della EMUI 12. L'iconico popolare medio gamma del colosso cinese inizia ad aggiornarsi alla EMUI 12, un update atteso da molto tempo che rende il device in pari con i dispositivi di fascia alta lanciati in questi mesi. Le informazioni pubblicate in rete indicano che la build è attualmente in propagazione nel sud-est asiatico, ma si tratta del firmware globale atteso quindi su tutti i mercati in cui il device è tuttora commercializzato.

Arriva la beta della EMUI 12 per Huawei Nova 5T

La versione del firmware 12.0.0.120 ha un peso pari a 1.96 GB, a rimarcare la quantità di novità contenute all'interno del pacchetto. Sebbene il changelog sia abbastanza striminzito, sappiamo che l'aggiornamento integra una nuova interfaccia più intuitiva, ottimizzazioni varie del sistema operativo e dell'esperienza utente e un pannello di controllo migliorato e più facile da utilizzare.

Per tutti gli utenti che hanno partecipato al programma beta aperto dal colosso cinese, la nuova build della EMUI 12 sarà disponibile tramite aggiornamento OTA (Over the Air) oppure attraverso il pannello Impostazioni > Aggiornamenti di sistema > Aggiornamenti software > Scarica e installa. Ricordiamo di installare la build solo se muniti di almeno il 60% di batteria residua e dopo aver effettuato un backup completo di tutti i file più importanti salvati sul telefono.

